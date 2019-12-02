القاهرة: التحقيق في فيديو ''الانتحار المفزع'' من برج القاهرة

Lundi 02 Decembre 2019



الأناضول

قالت القاهرة، الاثنين، إنها فتحت تحقيقات موسعة في فيديو متداول يعرض واقعة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة، الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، "أعلن النائب العام المصري، حمادة الصاوي، إجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة؛ والخاصة بواقعة انتحار طالب".وأضافت "ستعلن النيابة العامة كافة التفاصيل فى بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات".ووصفت وسائل إعلام محلية، واقعة الانتحار بـ"المفزع"، وأثارت فزع وغضبة قطاعات واسعة من الشباب علي منصات التواصل ولفت الأنظار إلى أهمية العلاج النفسي للاكتئاب.وعبر برنامجها بفضائية عربية، قالت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، مساء الأحد، إن فيديو انتحار طالب من أعلى برج القاهرة المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي : "فيديو أزعج المصريين، والمشهد مفزع".ودعت الحديدي، لـ"تحليل نفسي للمجتمع بعد كثرة حالات الانتحار"، مؤكدة أن الانتحار منتشر في دول العالم وليس بمصر فقط.والسبت، انتحر طالب مصري كان يمر بظروف نفسية صعبة، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، ؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال، وفق إعلام محلي.وجاءت تلك الواقعة بعد عدة حالات انتحار وقعت بمحطات مترو الأنفاق، في الآونة الأخيرة، وفق تقارير محلية.كما أن واقعة انتحار البرج، ليست الأولى لانتحار شخص من أعلى برج القاهرة في السنوات الأخيرة؛ إذ انتحر ثلاثة شباب من المكان ذاته لأسباب أسرية ونفسية أعوام 2012 و2015 و2018.ومن وقت إلى آخر تشهد مصر محاولات انتحار، ينجح بعضها، لأسباب اقتصادية وعاطفية.