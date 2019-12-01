إيلي الطرابلسي ليس فوق الدولة‎

Dimanche 01 Decembre 2019
خالد الهرماسي
الإختلاف عندنا في تونس رحمة التعايش التسامح و قبول الآخر لدينا ثقافة و تاريخ نستمده من إرثنا العربي الإسلامي و الزيتوني المعتدل فنحن بحكم الجغرافيا قبل التاريخ شعب متوسطي معتدل في كل شيء بحكم أننا في قلب البحر الأبيض المتوسط فتونس لم تقصي أحد منذ بداية التاريخ كل الحضارات التي مرت بنا تشهد على ذلك...
دون أي تملق أو إنبطاح ليس لنا في وطننا تونس أي مشكل مع الأقلية اليهودية فهم لهم ما لنا و عليهم ما علينا بل أكثر من هذا أحياناً يقع تبجيلهم على الأغلبية رغم ذلك الشعب التونسي الكريم و المتسامح الذي يقبل التعايش مع الآخر لا يصنع من هذه التفاصيل أي قضية...
ما جرنا للحديث في هذا الموضوع هو أولا التصريح الوقح و المستفز لوزير السياحة و النقل بالنيابة روني الطرابلسي لوسيلة إعلام أجنبية يطالب فيها بصغة الأمر الدولة التونسية بمنح المستوطنين الذين ولدوا في تونس جوازات سفر تونسية!!!!!!!!
تزامن هذا التصريح المستفز و الوقح مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين و هو كذلك رسالة مشفرة من اللوبي الصهيوني لإحراج رئيس الجمهورية التونسية الذي يعتبر التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى...
إلى الآن ننتظر رد الخارجية التونسية و رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية على هذا التصريح المستفز و تجاوز روني الطرابلسي كل الخطوط الحمراء و الإعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو وحده من يسطر السياسات الخارجية للدولة...
الأخطر و الأشنع من كل هذا هو التهديدات الخطيرة التي قام بها شقيق الوزير روني الطرابلسي إيلي الطرابلسي المعروف عنه قربه و إنتمائه لدوائر الصهيونية حيث وصف كل قيادات حركة الشعب بالنازيين الجدد وكلنا نعلم معنى هذا الوصف عند الكيان الغاصب !!!!!!
نحمل الدولة الحكومة و رئيس الجمهورية كل خطر أو إعتداء يمس بأي عضو من حركة الشعب التي قد نختلف معها لكن يبقى الوطن و حب تونس هو المشترك بيننا.
كل التضامن مع حركة الشعب التونسية و ننتظر موقف وطني شجاع من رئيس الجمهورية يتماشى مع الوعد الذي أطلقه بصوت عالي وصل إلى العالم التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى...
تونس بلد التسامح و التعايش مع الآخر هذا مبدأ و أصل لكن تونس كذلك لا تقبل لغة التهديد ولو كان من الصهاينة المندسين بيننا...
مرة أخرى التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى
الإختلاف عندنا في تونس رحمة التعايش التسامح و قبول الآخر لدينا ثقافة و تاريخ نستمده من إرثنا العربي الإسلامي و الزيتوني المعتدل فنحن بحكم الجغرافيا قبل التاريخ شعب متوسطي معتدل في كل شيء بحكم أننا في قلب البحر الأبيض المتوسط فتونس لم تقصي أحد منذ بداية التاريخ كل الحضارات التي مرت بنا تشهد على ذلك...
دون أي تملق أو إنبطاح ليس لنا في وطننا تونس أي مشكل مع الأقلية اليهودية فهم لهم ما لنا و عليهم ما علينا بل أكثر من هذا أحياناً يقع تبجيلهم على الأغلبية رغم ذلك الشعب التونسي الكريم و المتسامح الذي يقبل التعايش مع الآخر لا يصنع من هذه التفاصيل أي قضية...
ما جرنا للحديث في هذا الموضوع هو أولا التصريح الوقح و المستفز لوزير السياحة و النقل بالنيابة روني الطرابلسي لوسيلة إعلام أجنبية يطالب فيها بصغة الأمر الدولة التونسية بمنح المستوطنين الذين ولدوا في تونس جوازات سفر تونسية!!!!!!!!
تزامن هذا التصريح المستفز و الوقح مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين و هو كذلك رسالة مشفرة من اللوبي الصهيوني لإحراج رئيس الجمهورية التونسية الذي يعتبر التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى...
إلى الآن ننتظر رد الخارجية التونسية و رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية على هذا التصريح المستفز و تجاوز روني الطرابلسي كل الخطوط الحمراء و الإعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو وحده من يسطر السياسات الخارجية للدولة...
الأخطر و الأشنع من كل هذا هو التهديدات الخطيرة التي قام بها شقيق الوزير روني الطرابلسي إيلي الطرابلسي المعروف عنه قربه و إنتمائه لدوائر الصهيونية حيث وصف كل قيادات حركة الشعب بالنازيين الجدد وكلنا نعلم معنى هذا الوصف عند الكيان الغاصب !!!!!!
نحمل الدولة الحكومة و رئيس الجمهورية كل خطر أو إعتداء يمس بأي عضو من حركة الشعب التي قد نختلف معها لكن يبقى الوطن و حب تونس هو المشترك بيننا.
كل التضامن مع حركة الشعب التونسية و ننتظر موقف وطني شجاع من رئيس الجمهورية يتماشى مع الوعد الذي أطلقه بصوت عالي وصل إلى العالم التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى...
تونس بلد التسامح و التعايش مع الآخر هذا مبدأ و أصل لكن تونس كذلك لا تقبل لغة التهديد ولو كان من الصهاينة المندسين بيننا...
مرة أخرى التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى
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