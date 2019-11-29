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النجم التونسي يعبر الأهلي المصري بأبطال إفريقيا

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
الأناضول - حقق فريق النجم الساحلي التونسي، الجمعة، فوزا على ضيفه الأهلي المصري بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50.


وشهدت المباراة طرد أيمن أشرف، مدافع الأهلي في الدقيقة 13.

وكانت المباراة متوترة بين الفريقين في أغلب أوقاتها، وهو ما أثر على سير اللقاء بالسلب.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب الهلال السوداني على ضيفه بلاتينيوم بطل زمبابوي بهدفين لهدف.

وأحرز هدفي الهلال، محمد موسى الضي في الدقيقتين 26 و70.

فيما جاء هدف بلاتينيوم الوحيد عن طريق نيفر تيغيري في الدقيقة 81.

وبذلك، يتصدر الهلال المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النجم، وبلاتينيوم الثالث دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن الأهلي.

  
  
     
  
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