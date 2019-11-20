Mercredi 20 Novembre 2019
بقلم / منجي باكير
موظف عمومي من غير شهرية عبارة عن حجرة كيلومتر ،،،، و هذا نتيجة سياسة التفقير القسري الذي تنتهجه الحكومات ،،، سياسة زيد الماء زيد الدقيق ،،، الموظفون أو المعذون على هذه الأرض الطيبة ،،، الموظف اول من يخلص الضرائب كاملة و هو الذي يخلص سرقات و خطايا الشركات الخدمية و يبقى له( الرّوج) ليقتات منه هو ومن يعول .....
الموظف - ملح - الارض و هاكا علاش فيسع يذوب هو و فلوسو ،،، تتبدل الرئاسات، تتبدل الحكومات ، تتبدل البرلمانات و يبقى الموظف هو هو ، يبقى الموظف وحده يجرّ المعاناة و كثيرا من الشقاء و التعب ...
حاصيلو موظف من غير شهرية حجرة كيلومترية شاهدة على الطريق و ما ينالها شيء ...!
موظف عمومي من غير شهرية عبارة عن حجرة كيلومتر ،،،، و هذا نتيجة سياسة التفقير القسري الذي تنتهجه الحكومات ،،، سياسة زيد الماء زيد الدقيق ،،، الموظفون أو المعذون على هذه الأرض الطيبة ،،، الموظف اول من يخلص الضرائب كاملة و هو الذي يخلص سرقات و خطايا الشركات الخدمية و يبقى له( الرّوج) ليقتات منه هو ومن يعول .....
الموظف - ملح - الارض و هاكا علاش فيسع يذوب هو و فلوسو ،،، تتبدل الرئاسات، تتبدل الحكومات ، تتبدل البرلمانات و يبقى الموظف هو هو ، يبقى الموظف وحده يجرّ المعاناة و كثيرا من الشقاء و التعب ...
حاصيلو موظف من غير شهرية حجرة كيلومترية شاهدة على الطريق و ما ينالها شيء ...!
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