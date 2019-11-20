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حاصيلو ، موظف من غير شهرية ...

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
بقلم / منجي باكير

موظف عمومي من غير شهرية عبارة عن حجرة كيلومتر ،،،، و هذا نتيجة سياسة التفقير القسري الذي تنتهجه الحكومات ،،، سياسة زيد الماء زيد الدقيق ،،، الموظفون أو المعذون على هذه الأرض الطيبة ،،، الموظف اول من يخلص الضرائب كاملة و هو الذي يخلص سرقات و خطايا الشركات الخدمية و يبقى له( الرّوج) ليقتات منه هو ومن يعول .....


الموظف - ملح - الارض و هاكا علاش فيسع يذوب هو و فلوسو ،،، تتبدل الرئاسات، تتبدل الحكومات ، تتبدل البرلمانات و يبقى الموظف هو هو ، يبقى الموظف وحده يجرّ المعاناة و كثيرا من الشقاء و التعب ...

حاصيلو موظف من غير شهرية حجرة كيلومترية شاهدة على الطريق و ما ينالها شيء ...!

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193013

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h 17m |           
الموظف هو الوحيد شهرتوا مسمار في حيط يخدم ما يخدم الشهرية تمشي و في بعض الحالات يجمع معها اكرامية بي بلاش



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