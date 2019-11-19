موسكو: إعلان واشنطن بشأن المستوطنات يهدم أسس التسوية بالمنطقة

Mardi 19 Novembre 2019
الأناضول - موسكو - اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن إعلان واشنطن الذي يضفي "شرعية" على المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، خطوة جديدة تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "بناء إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية يزيد من توتر الوضع الفلسطيني ـ الإسرائيلي"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضافت أن موسكو تنظر للموقف الأمريكي على أنّه "خطوة تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة المتوترة بطبيعتها".
والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، غيّرت نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "بناء إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية يزيد من توتر الوضع الفلسطيني ـ الإسرائيلي"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضافت أن موسكو تنظر للموقف الأمريكي على أنّه "خطوة تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة المتوترة بطبيعتها".
والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، غيّرت نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
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Par:daghbaji (Tunisia )
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