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نحن المذبوحون أعلاه ... ايها العالم الحر هنا وُلِدنا.. وهنا باقون.

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
الطاهر العبيدي

ايها العالم الحر هنا وُلِدنا.. وهنا باقون.


نحن المذبوحين أعلاه، أطفال فلسطين، أطفال التغريبة الفلسطينية، وسرديات مذابح كفر قاسم ودير ياسين وغزة وجنين والملاجئ والمخيمات، نحن المذبوحين أعلاه، أطفال حيفا والخليل والقدس وأريحا وبيت لحم والقطاع ونابلس وطولكرم، وكل تلك المدن والبقاع الموشومة بلون ذاكرة الأرض المرصَّعة بفوانيس الصبر والرفض والتحدي والقهر والدماء، وتاريخ طويل من بصمات الزرع والحصاد، ومرويات عناوين ذاكرة جماعية تأبى الأفول، وترفض الذبول.. نقول لكم وللعالم إننا هنا وُلدنا وهنا باقون، هنا سُجِنَّا وجُعنا وهنا باقون، هنا ذُبِحْنا وقُصِفنا وهنا باقون، وإننا نذكِّركم أيها الصامتون، تذكِّركم يا كل المتفرجين، أن أجدادنا وآباءنا تعرَّضوا لأبشع المجازر ومع ذلك لم تُحذف فلسطين من فصول الذاكرة، ولم تسقط من شرايين الضمائر، ونحن قُصفنا عبر كل المعابر فلم تُبَدْ فلسطين، ولم يَطوِها الزمن، ولم يختزلها التاريخ، ولم تُشْطَب من قواميس الخرائط، وستظل محفورةً في الوجدان وعناوين الجيل القادم، ونبض الانتفاضة والرفض الذي لا يمكن أن يحال إلى المتاحف

  
  
     
  
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