الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي يصف راشد الغنوشي بـ الإرهابي!!

Mercredi 13 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي
انطلاقا من منصبه النقابي، يقود لسعد اليعقوبي معركة شرسة ضد حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، ويستعمل المنصة النقابية الحساسة في التسويق لطرحات حزب الشعب وبدرجة أقل التيار الديمقراطي، وتلك جريمة شنيعة بالغة البشاعة، لان المنصب المتعلق بمصير الأجيال وبالحالة التربوية والذي يمول من اقتطاعات مختلف شرائح الشعب، هذا المنصب تحول الى ابواق خطيرة تأجج نار الحقد السياسي، وتتخندق مع هذا الحزب للنيل من الحزب الآخر.
تحول اليعقوبي من حالة نقابية تمولها جميع شرائح المجتمع وجميع قواعد الاحزاب الى بوق وطّن نفسه على الدعاية الحزبية الضيقة، كتب اليعقوبي "حركة الشعب والتيار الديمقراطي سيكشفان اليوم كل الصفقات التي أبرمت في الغرف المغلقة بترشيحهم لغازي الشواشي لرئاسة البرلمان اليوم باش نعرفوا شكون مع شكون"، قبل ذلك وصل به الامر الى وصف المرشح الأول لرئاسة البرلمان ورئيس الحزب الأول في البلاد بـ الإرهابي!!!، حين نشر تدوينة جاء فيها "الشيخ الباقي على قيد الحياة قال ذات يوم لن تتحالف مع قلب تونس لأنهم فاسدون والنائب المتستر بالحصانة دائم الغياب قال ذات يوم لن نتحالف مع الإرهاب مشيرا إلي حزب الشيخ الباقي على قيد الحياة اليوم التقي" الفاسد"" بالارهابي" على حد تعبيرهما فماذا عساه أن ينتج !!!!".
اراد اليعقوبي ان تمارس النهضة الطهارة الثورية، وتركن الى النية الغبية والى عقلية الدراويش، بينما يلعب هو وحطبه الإيديولوجي في خاصرة تونس، ثم انه من دواعي السخرية ان يعتقد اليعقوبي ان المقرونة الفاسدة اكثر خطورة من البراميل المتفجرة، وان الجرائم ضد الانسانية اطهر من الفساد!!!! أيها الشيء المحنط، ألا تعلم ان جريمة التلاعب بأرزاق الناس لا ترتقي الى مستوى جريمة التلاعب بأشلاء الناس! ان الفساد المالي يأتي يؤزه الطمع، أما الاجرام المغلظ فيأتي تؤزه سحائب الحقد الداكن! ذلك الحقد الدفين العميق المستفحل.
انطلاقا من منصبه النقابي، يقود لسعد اليعقوبي معركة شرسة ضد حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، ويستعمل المنصة النقابية الحساسة في التسويق لطرحات حزب الشعب وبدرجة أقل التيار الديمقراطي، وتلك جريمة شنيعة بالغة البشاعة، لان المنصب المتعلق بمصير الأجيال وبالحالة التربوية والذي يمول من اقتطاعات مختلف شرائح الشعب، هذا المنصب تحول الى ابواق خطيرة تأجج نار الحقد السياسي، وتتخندق مع هذا الحزب للنيل من الحزب الآخر.
تحول اليعقوبي من حالة نقابية تمولها جميع شرائح المجتمع وجميع قواعد الاحزاب الى بوق وطّن نفسه على الدعاية الحزبية الضيقة، كتب اليعقوبي "حركة الشعب والتيار الديمقراطي سيكشفان اليوم كل الصفقات التي أبرمت في الغرف المغلقة بترشيحهم لغازي الشواشي لرئاسة البرلمان اليوم باش نعرفوا شكون مع شكون"، قبل ذلك وصل به الامر الى وصف المرشح الأول لرئاسة البرلمان ورئيس الحزب الأول في البلاد بـ الإرهابي!!!، حين نشر تدوينة جاء فيها "الشيخ الباقي على قيد الحياة قال ذات يوم لن تتحالف مع قلب تونس لأنهم فاسدون والنائب المتستر بالحصانة دائم الغياب قال ذات يوم لن نتحالف مع الإرهاب مشيرا إلي حزب الشيخ الباقي على قيد الحياة اليوم التقي" الفاسد"" بالارهابي" على حد تعبيرهما فماذا عساه أن ينتج !!!!".
اراد اليعقوبي ان تمارس النهضة الطهارة الثورية، وتركن الى النية الغبية والى عقلية الدراويش، بينما يلعب هو وحطبه الإيديولوجي في خاصرة تونس، ثم انه من دواعي السخرية ان يعتقد اليعقوبي ان المقرونة الفاسدة اكثر خطورة من البراميل المتفجرة، وان الجرائم ضد الانسانية اطهر من الفساد!!!! أيها الشيء المحنط، ألا تعلم ان جريمة التلاعب بأرزاق الناس لا ترتقي الى مستوى جريمة التلاعب بأشلاء الناس! ان الفساد المالي يأتي يؤزه الطمع، أما الاجرام المغلظ فيأتي تؤزه سحائب الحقد الداكن! ذلك الحقد الدفين العميق المستفحل.
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Par:bannour (Tunisia )
Sur: الأسعد اليعقوبي يعلّق على لقاء جمع شرف الدين بالغنوشي : التقي الفاسد بالإرهابي...فماذا عساه أن ينتج؟؟