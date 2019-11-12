محمد بن زايد يلعب آخر أوراقه في تونس...

Mardi 12 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي
اذا كانت الثورة المضادة خبيثة فإن الثورة التونسية ذكية، وقديما قال الفاروق عمر بن الخطاب "لست بالخب ولا الخب يخدعني" وما دمنا ننجز ونحاذر ونتسلح بالفطنة، فإن سبعطاش ديسمبر ظاهرة على عدوها من ضباع الڨاز ورغوتهم في تونس.
كل المؤشرات تؤكد اننا ننتصر، واننا نتقدم نحو النجاح الذي لا كبوة بعده، فقط المزيد من مراقبة أداء السرطان المنفّط، وطريقة تحركاته وخطته المحينة، ننتصر لأن معسكر العقال يخسر معاركه، يفقد المبادرة، ينحدر في نوعية بيادقه، لقد أصبحت غرفة محمد بن زايد "تجبد من تخ الزير"، كانت أدواتهم في تونس محسن مرزوق و أنس الشابي ثم عليا العلاني ثم بدرة قعلول ثم تدهورت القدرة التجنيدية الى وفاء الشاذلي ومنها الى عبير موسي.. لن نطيل، شهدت عمليات التجنيد نوعا من الانهيار الدراماتيكي، حتى وصل الأمر بــ أبو ظبي إلى تجنيد منذر قفراش! أي نعم واحدة من أغنى الدول في العالم تجند اغبى دمية تونسية، صنعوا له اسم "الناطق الرسمي باسم جبهة الإنقاذ التونسية" التي أسست الإمارات نسختها الأولى في مصر ونجحت من خلالها في تهشيم ملحمة 25 يناير، ثم أسست نسختها الثانية في تونس، فانتكست وغرقت في بقايا الأرز الڨارص وحشاشات الخمر وقطع بلاستيكية آسنة! غير مفهومة! متناثرة بكثافة في مسرح الجريمة الفاشلة.. كانوا هناك بأوامر من ضباع الصحراء، ثم تركوا فضلاتهم وانقشعوا، ذهبوا وظلت سبعطاش ديسمبر ثابتة، قريبا ستطفئ شمعتها التاسعة.. قريبا سيطفؤون خيبتهم التاسعة.
وهل استسلم الضبع النفطي بعد كل هذه الخيبات؟ لا ابد! بل واصل في الانحدار ولاح إفلاسه بعد ان نزل الى القاع، بعد أن جند المتحدث باسم السترات الحمراء المدعو رياض جراد!!! تدحرج بن زايد من تجنيد الوزراء وقادة الأحزاب ورجال المال والإعلام.. الى تجنيد غبي بني قفراش ومنه الى المتحدث باسم الكوميك الاحمر! باسم النكتة الحمراء! باسم بصاق السترات الصفراء الفرنسية..
الآن وفي هذه الاثناء حيث تبحر الثورة التونسية في طريقها الى الميناء، يعتمد الإعلام الإماراتي على تحليلات غلام السترات الحمراء رياض جراد! ليشرح لهم الوضع في تونس!!! يحلل غلامهم هنا، بينما الجُعَل النفطي هناك في أبو ظبي، يترقب بشرى انتكاسة ثورة تأتيه من تونس، ترسلها علقة عالقة بسترة حمراء استوردوها لأغراض انقلابية، فعطل مفعولها شعب ديسمبر، وظلت مركونة يعلوها الغبار ويعشش في طياتها البرغوث... أخبروا الضبع الاماراتي الأبخر، أنه ليبلغنَّ هذا الأمر ما بلغ المحيط والخليج، ولا تترك الثورة بلدة عربية مغربية او مشرقية، إلا ودخلتها بعزِّ عزيز أو بذلِّ ذليلٍ.. بلغوا عنا هذا الكائن النفطي الاجدع، أننا أطلقنا الشرارة وانتهى الأمر، وأننا ماناش ملي يذلّوا.. وماناش ملي من وسط الطريڨ يولّوا.
اذا كانت الثورة المضادة خبيثة فإن الثورة التونسية ذكية، وقديما قال الفاروق عمر بن الخطاب "لست بالخب ولا الخب يخدعني" وما دمنا ننجز ونحاذر ونتسلح بالفطنة، فإن سبعطاش ديسمبر ظاهرة على عدوها من ضباع الڨاز ورغوتهم في تونس.
كل المؤشرات تؤكد اننا ننتصر، واننا نتقدم نحو النجاح الذي لا كبوة بعده، فقط المزيد من مراقبة أداء السرطان المنفّط، وطريقة تحركاته وخطته المحينة، ننتصر لأن معسكر العقال يخسر معاركه، يفقد المبادرة، ينحدر في نوعية بيادقه، لقد أصبحت غرفة محمد بن زايد "تجبد من تخ الزير"، كانت أدواتهم في تونس محسن مرزوق و أنس الشابي ثم عليا العلاني ثم بدرة قعلول ثم تدهورت القدرة التجنيدية الى وفاء الشاذلي ومنها الى عبير موسي.. لن نطيل، شهدت عمليات التجنيد نوعا من الانهيار الدراماتيكي، حتى وصل الأمر بــ أبو ظبي إلى تجنيد منذر قفراش! أي نعم واحدة من أغنى الدول في العالم تجند اغبى دمية تونسية، صنعوا له اسم "الناطق الرسمي باسم جبهة الإنقاذ التونسية" التي أسست الإمارات نسختها الأولى في مصر ونجحت من خلالها في تهشيم ملحمة 25 يناير، ثم أسست نسختها الثانية في تونس، فانتكست وغرقت في بقايا الأرز الڨارص وحشاشات الخمر وقطع بلاستيكية آسنة! غير مفهومة! متناثرة بكثافة في مسرح الجريمة الفاشلة.. كانوا هناك بأوامر من ضباع الصحراء، ثم تركوا فضلاتهم وانقشعوا، ذهبوا وظلت سبعطاش ديسمبر ثابتة، قريبا ستطفئ شمعتها التاسعة.. قريبا سيطفؤون خيبتهم التاسعة.
وهل استسلم الضبع النفطي بعد كل هذه الخيبات؟ لا ابد! بل واصل في الانحدار ولاح إفلاسه بعد ان نزل الى القاع، بعد أن جند المتحدث باسم السترات الحمراء المدعو رياض جراد!!! تدحرج بن زايد من تجنيد الوزراء وقادة الأحزاب ورجال المال والإعلام.. الى تجنيد غبي بني قفراش ومنه الى المتحدث باسم الكوميك الاحمر! باسم النكتة الحمراء! باسم بصاق السترات الصفراء الفرنسية..
الآن وفي هذه الاثناء حيث تبحر الثورة التونسية في طريقها الى الميناء، يعتمد الإعلام الإماراتي على تحليلات غلام السترات الحمراء رياض جراد! ليشرح لهم الوضع في تونس!!! يحلل غلامهم هنا، بينما الجُعَل النفطي هناك في أبو ظبي، يترقب بشرى انتكاسة ثورة تأتيه من تونس، ترسلها علقة عالقة بسترة حمراء استوردوها لأغراض انقلابية، فعطل مفعولها شعب ديسمبر، وظلت مركونة يعلوها الغبار ويعشش في طياتها البرغوث... أخبروا الضبع الاماراتي الأبخر، أنه ليبلغنَّ هذا الأمر ما بلغ المحيط والخليج، ولا تترك الثورة بلدة عربية مغربية او مشرقية، إلا ودخلتها بعزِّ عزيز أو بذلِّ ذليلٍ.. بلغوا عنا هذا الكائن النفطي الاجدع، أننا أطلقنا الشرارة وانتهى الأمر، وأننا ماناش ملي يذلّوا.. وماناش ملي من وسط الطريڨ يولّوا.
En continu
- Hier 22:41 هل يكون يوسف ... صاحب الطابع؟
- Hier 21:06 أودية عديدة بقابس تستوجب التدخل العاجل
- Hier 14:17 سجن المرناقية: نقابي يلقي بنفسه من سطح السجن
- Hier 11:00 التعددية النقابية بين الدستور و الواقع
- Hier 09:32 طارق ثابت مدربا جديدا لاتحاد بن قردان
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:14
|14:52
|12:10
|06:54
|05:25
|
14°
|16°
|% 93
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-14
|19°-14
|20°-14
|19°-14
|17°-11
Follow @babnet_Tunisie
(284 487) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(106 854) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 787) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 405) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 728) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 160) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 264) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 058) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 508) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 240) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 774) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 587) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 683) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 585) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 994) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 898) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 809) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 353) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 52 995) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 188) لطفي العبدلي.. تحت النار !
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: بعد اعلان التيار امكانية سحب مرشحه لرئاسة البرلمان، الغنوشي يلتقي محمد عبو للمرة الثالثة منذ انطلاق المشاورات