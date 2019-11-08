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''فَإنّيَ لاَ أَدْرِي، لعَليّ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامي هَذَا...''

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
حياة بن يادم

اختار الصحابي عمر ابن الخطاب أهم حدث بتاريخ الدولة الاسلامية و هو تاريخ الهجرة النبوية الشريفة لتكون بداية إقامة دولة الاسلام. و تم اختيار شهر محرم ليكون أول أشهر السنة، و ذلك في سنة 622 م. على الرغم و أن الهجرة وقعت في شهر ربيع الأول، إلا أن بداية شهر محرم تتزامن مع بداية السنة الثانية و العشرين و ستة مائة ميلادية.
لكني أستسمح الفاروق باعتبار شهر الربيع الأول تقويما للسنة النورية نسبة للربيع الأنور. تلف السنة و تدور و يأتي أحلى الشهور حيث ولد فيه أحسن رسول محمد صلي الله عليه و سلم.


حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، هو مفتتح شهر ربيع الأول 1441 ه. و عليه يكون يوم السبت 9 نوفمبر 2019، الموافق ل 12 ربيع الأول 1441ه، هو ذكرى المولد النبوي الشريف.
إن شهر ربيع الأول سمي بالربيع الأنور لبزوغ نور المصطفى و خاتم النبيين و المرسلين، حيث كانت ولادته إعلان نور و فرحة لكل البشرية.
و عليه، وجب جعل هذا الشهر الكريم مناسبة لتدبر الرسالة المحمدية التي بعث من أجلها ليكون رحمة للعالمين. و نحتفل بهذا الشهر أسوة بالرسول الأكرم الذي كان يحتفل به على مدار السنة. إذ سأله الصحابة عن صيامه ليوم الاثنين فقال لهم «هذا يوم ولدت فيه».
و لأنه بعث ليكون رحمة للعالمين و ليس للمسلمين فقط، بحثت عن سيرته العطرة في عيون غير المسلمين فوجدت:

ميشال هارت كاتب كاثوليكي مسيحي امريكي يقول حول اعظم مائة شخصية مؤثرة في التاريخ : "اختياري لمحمد ليتصدر هذه القائمة لاعظم الشخصيات تاثيرا في العالم.. كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على كلا المستويين الديني و الدنيوي.. من خلال امكانات متواضعة استطاع محمد ان يؤسس و ينشر واحد من اعظم ديانات العالم و يصبح قائدا سياسيا ذو تاثير بغير حدود و اليوم بعد وفاته 13 قرن لا يزال تاثيره قويا و شاملا".

ليعبر جورج برنارد شو قائلا: "لو ان رجلا مثل محمد حكم العالم الحديث حكما مطلقا لنجح في حلّ جميع مشاكله ، حلّا يحقق له السعادة و السلام".
لتعترف دائرة المعارف البريطانية أن " محمد هو اعظم الانبياء و الشخصيات الدينية نجاحا".
سؤالي أين نحن من هؤلاء؟ متى نستفيق و نعتبر رسولنا الأكرم قدوتنا بالفعل و ليس بالقول؟، و هو الذي قال فينا "وددت أني لقيت إخواني".. فقال الصحابة "أوليس نحن إخوانك؟".. قال "أنتم أصحابي، و لكن إخواني الذين آمنوا بي و لم يروني".
حبيبي يا رسول الله ابشر، فإن امتك سائرة على نهجك، وعاقدة العزم على أن تجعل من مقولة "جورج برنارد شو" المذكورة آنفا حقيقة. و تكون أمتك رحمة للعالمين. لتصرخ بأعلى صوتها "الشعب يريد أن يكون أمة واحدة رحمة للعالمين".

ها هي تونس قاطرة الثورات على الظلم و الاستبداد اشتد عودها بعد 9 سنوات. أخذت وعدا على نفسها أن تنثر النصر التونسي على كل العرب أينما كانوا، حتى لا يقال بقي عربي لم يتذوق طعم الفرح. لتلتحق بها السودان و الجزائر.. و اليوم نعيش على وقع ثورة لبنان صادحة مسيحيين و شيعيين و سنة و دروز مرددين بصوت واحد "من تونس لبيروت ثورة وحدة ما بتموت". و ثورة شعب العراق المنسي الهاتف قائلا " هذا وعد هذا وعد ..بغداد ما تسكت.. بعد سنة و شيعة ..هالوطن مانبيعه". ليبقى أملنا قائما في ثوراتنا المغدورة في بقية الوطن.
لكل ما سبق، يأخذني الحنين و تدمع عيناي عند قراءة خطبة الوداع، حيث قال الرسول الأكرم "فَإنّيَ لاَ أَدْرِي، لعَليّ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامي هَذَا..". أما نحن أحبابك و السائرين على نهجك يا رسول الله، فإننا ندعو ربّ العرش العظيم أن نلقاك هناك عند الحوض.

  
  
     
  
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