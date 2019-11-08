ارتفاع حصيلة زلزال إيران إلى 6 قتلى و300 مصاب

Vendredi 08 Novembre 2019



الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ضرب شمال غربي إيران، إلى 6 قتلى وأكثر من 300 مصاب.وأعلن التلفزيون الإيراني أن الزلزل أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.وفي وقت سابق، أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الجمعة مدينة ميانة، بمحافظة أذربيجان الشرقية.وأوضحت أن الزلزال أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 65 شخصا بجانب إلحاق أضرار بـ 30 وحدة سكنية في المدينة ذاتها، بحسب بيان نقلته الوكالة عن مركز إدارة الحوادث والطوارئ الطبية في أذربيجان الشرقية.وأشارت الوكالة أن الزلزال شمل محافظات مجاورة أيضا، وهي أذربيجان الغربية، وأردبيل، وزنجان، وقزوين، وكيلان.