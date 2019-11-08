لحظات قبل القرار الحاسم... شخصية مستقلة .. إعادة الانتخابات.. منعرج الاستفتاء!

Vendredi 08 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي
بعد أن صدرت إشارات من كتلة حسونة الناصفي التي تعيش لمساتها الأخيرة، تؤكد أنها ستتبنى خيار "لا لقيادة الحكومة من طرف شخصية نهضاوية" أصبح من المستبعد أن تعود الحركة من بعيد وتقنع الفرقاء بغير ذلك، لذا لابد من الاعتراف أن النهضة "فشلت" في أولى جولاتها ضد التيار وحركة الشعب، لأن بقية المكون التجمعي السيستامي، لم يخض المعركة وانما احتمى بــ عبو والمغزاوي، استأسد السيستام بعد ان تمكنت قوى "محسوبة" على الثورة من قيادة المعركة ضد النهضة، وبعد أن توفرت له نفس اجواء 2012، حين قاد الهمامي والشابي المعركة ضد الترويكا، وعبر فجوة التناحر بين مكونات حركة 18 اكتوبر عاد نظام بن علي إلى المشهد في ثوب النداء ثم تسيد لاحقا.
من غير ذلك يصبح أمام النهضة خيارين، وإن تعذر فلا تُستبعد فرضية زلزال الرئيس! اما الخيار الاول فالبحث عن شخصية وطنية "مأمونة" تترأس الحكومة ويتم توزيع التشكيل الوزاري وفق الوزن النيابي لمختلف الأطراف، فيما يراهن الخيار الثاني على إعادة الانتخابات، الخيار الذي يملك الرئيس وبقية الأحزاب مفاتيحه، لأن فشل الحزب الفائز في تشكيل حكومته، سيعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية، المُطالب حينها باختيار شخصية مستقلة يزكيها غالبية المكون البرلماني، وذلك من شانه شطب فرضية إعادة الانتخابات.
اما اذا فشل الرئيس وهي فرضية ضعيفة جدا، فسنكون أمام حتمية العودة إلى الشارع، في دورة انتخابية اخرى، قد تكون عبثية إذا رفض الرئيس توقيع قانون الانتخاب، ولا ندري الى اليوم عن حقيقة نوايا قيس سعيد، خاصة بعد ان تلقى طلبا رسميا من رئيس البرلمان بالنيابة، يحثه على توقيع القانون ولم يفعل الى يوم الناس هذا!
في صورة وقّع الرئيس على قانون الانتخاب، وفرضت الوضعية الدستورية الذهاب الى جولة اخرى، واذا ما نجحت المساعي التي يقودها أرخبيل الرئيس في اقناعه باعتماد التنسيقيات في تشريعيات الاعادة، فمن المتوقع ان تفرز الانتخابات سيطرة للجان قيس متبوعة بالنهضة في منافسة شرسة مع كتلة السيستام على المركز الثاني، هذا إذا تمكنت قوى السيستام من تجميع نفسها من جديد في وعاء واحد تتخندق خلفه مختلف مراكز القوى.
اما اذا ظل الوضع يراوح مكانه وذهبت مختلف الاطراف الى حكومة البريكولاج المنخور بالتشكيك والاحتراب اللفظي والدسائس، وتعفن الوضع وعربد الهرج، حينها قد يحدث الزلزال!!! قد يلجأ الرئيس تحت لافتة هيبة الدولة ومسميات اخرى، إلى تخريجة دستورية يطلب فيها الذهاب الى استفتاء شعبي على نظام جديد للحكم، يقطع مع السائد والمعهود ويدفع نحو تجربة ناسفة للمألوف السياسي، تجربة ستكون بلا شك مفتوحة على كل الاحتمالات.
بعد أن صدرت إشارات من كتلة حسونة الناصفي التي تعيش لمساتها الأخيرة، تؤكد أنها ستتبنى خيار "لا لقيادة الحكومة من طرف شخصية نهضاوية" أصبح من المستبعد أن تعود الحركة من بعيد وتقنع الفرقاء بغير ذلك، لذا لابد من الاعتراف أن النهضة "فشلت" في أولى جولاتها ضد التيار وحركة الشعب، لأن بقية المكون التجمعي السيستامي، لم يخض المعركة وانما احتمى بــ عبو والمغزاوي، استأسد السيستام بعد ان تمكنت قوى "محسوبة" على الثورة من قيادة المعركة ضد النهضة، وبعد أن توفرت له نفس اجواء 2012، حين قاد الهمامي والشابي المعركة ضد الترويكا، وعبر فجوة التناحر بين مكونات حركة 18 اكتوبر عاد نظام بن علي إلى المشهد في ثوب النداء ثم تسيد لاحقا.
من غير ذلك يصبح أمام النهضة خيارين، وإن تعذر فلا تُستبعد فرضية زلزال الرئيس! اما الخيار الاول فالبحث عن شخصية وطنية "مأمونة" تترأس الحكومة ويتم توزيع التشكيل الوزاري وفق الوزن النيابي لمختلف الأطراف، فيما يراهن الخيار الثاني على إعادة الانتخابات، الخيار الذي يملك الرئيس وبقية الأحزاب مفاتيحه، لأن فشل الحزب الفائز في تشكيل حكومته، سيعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية، المُطالب حينها باختيار شخصية مستقلة يزكيها غالبية المكون البرلماني، وذلك من شانه شطب فرضية إعادة الانتخابات.
اما اذا فشل الرئيس وهي فرضية ضعيفة جدا، فسنكون أمام حتمية العودة إلى الشارع، في دورة انتخابية اخرى، قد تكون عبثية إذا رفض الرئيس توقيع قانون الانتخاب، ولا ندري الى اليوم عن حقيقة نوايا قيس سعيد، خاصة بعد ان تلقى طلبا رسميا من رئيس البرلمان بالنيابة، يحثه على توقيع القانون ولم يفعل الى يوم الناس هذا!
في صورة وقّع الرئيس على قانون الانتخاب، وفرضت الوضعية الدستورية الذهاب الى جولة اخرى، واذا ما نجحت المساعي التي يقودها أرخبيل الرئيس في اقناعه باعتماد التنسيقيات في تشريعيات الاعادة، فمن المتوقع ان تفرز الانتخابات سيطرة للجان قيس متبوعة بالنهضة في منافسة شرسة مع كتلة السيستام على المركز الثاني، هذا إذا تمكنت قوى السيستام من تجميع نفسها من جديد في وعاء واحد تتخندق خلفه مختلف مراكز القوى.
اما اذا ظل الوضع يراوح مكانه وذهبت مختلف الاطراف الى حكومة البريكولاج المنخور بالتشكيك والاحتراب اللفظي والدسائس، وتعفن الوضع وعربد الهرج، حينها قد يحدث الزلزال!!! قد يلجأ الرئيس تحت لافتة هيبة الدولة ومسميات اخرى، إلى تخريجة دستورية يطلب فيها الذهاب الى استفتاء شعبي على نظام جديد للحكم، يقطع مع السائد والمعهود ويدفع نحو تجربة ناسفة للمألوف السياسي، تجربة ستكون بلا شك مفتوحة على كل الاحتمالات.
En continu
- 07:24 النزيف
- Hier 21:34 ''يا سلّاك الواحلين..''
- Hier 21:13 من أنتم؟
- Hier 19:17 الحصـــــــــــــــــــــــــــــــار..
- Hier 19:11 اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
- Hier 16:59 إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة
- Hier 11:39 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 10:27 الاعلامية عربية بن حمادي تلتحق بقناة التاسعة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:46
|17:18
|14:55
|12:10
|06:50
|05:21
|
13°
|22°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-12
|17°-11
|20°-12
|16°-11
|17°-14
Follow @babnet_Tunisie
(284 160) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 959) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(105 178) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 98 640) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 056) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 525) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 519) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 005) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 108) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 418) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 289) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 71 354) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 396) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 038) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 507) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 232) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 531) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 345) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 903) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 785) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: عبد اللطيف المكّي: يريدونه وطنا مشتّتا بحكومة في العراء تحت ضغط اللوبيات الداخلية و الإملاءات الخارجية...