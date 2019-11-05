توقيف سامي الفهري بتهمة غسيل الأموال

Mardi 05 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي
بعد مراوحة طويلة تأكد خبر إيقاف سامي الفهري مساء الثلاثاء، وذلك على خلفية سلسلة من التهم أبرزها غسيل الاموال، ذلك ما صرح به المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليتي ، الذي أكد خبر الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية، ووكيل الشركة، واضاف ان الاحتفاظ تم على خلفية جرائم غسيل أموال.
ومن المتوقع أن تأخذ قضية الفهري ابعادا اخرى، نظرا لأن القضية معقدة وان مراكز قوى نافذة تعمل خلف الفهري وتقدم له باستمرار الضمانات التي يستحقها في مهمته الإعلامية الدعائية الموجهة.
اذا سنكون ابتداءا من اليوم على موعد مع معركة ظاهرة ، واخرى باطنة طاحنة تدور خلف الكواليس، والغالب إننا في مفترق الطرق، فإذا ما تمكنت قوى الضغط من اطلاق الفهري وتسوية المسألة بطرق معهودة ملتوية، حينها يكون السيستام قد نجح في العودة من بعيد وشرع في استرجاع قواه التي خلخلتها انتخابات 6 و 13 أكتوبر، أما إذا اخذ القضاء مجراه بعيدا عن كل الضغوطات، حينها يكون السيستام قد سقط في احد اهم معاركه.
بعد مراوحة طويلة تأكد خبر إيقاف سامي الفهري مساء الثلاثاء، وذلك على خلفية سلسلة من التهم أبرزها غسيل الاموال، ذلك ما صرح به المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليتي ، الذي أكد خبر الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية، ووكيل الشركة، واضاف ان الاحتفاظ تم على خلفية جرائم غسيل أموال.
ومن المتوقع أن تأخذ قضية الفهري ابعادا اخرى، نظرا لأن القضية معقدة وان مراكز قوى نافذة تعمل خلف الفهري وتقدم له باستمرار الضمانات التي يستحقها في مهمته الإعلامية الدعائية الموجهة.
اذا سنكون ابتداءا من اليوم على موعد مع معركة ظاهرة ، واخرى باطنة طاحنة تدور خلف الكواليس، والغالب إننا في مفترق الطرق، فإذا ما تمكنت قوى الضغط من اطلاق الفهري وتسوية المسألة بطرق معهودة ملتوية، حينها يكون السيستام قد نجح في العودة من بعيد وشرع في استرجاع قواه التي خلخلتها انتخابات 6 و 13 أكتوبر، أما إذا اخذ القضاء مجراه بعيدا عن كل الضغوطات، حينها يكون السيستام قد سقط في احد اهم معاركه.
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Par:karimyousef (France )
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