صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و بوشناق

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - انتشرت على مواصل التواصل الإجتماعي صورة السيد عبد الفتاح مورو و الفنان لطفي بوشناق خلال مهرجان الروحانيات بتوزر ،، و عندما بدأ بوشناق أداء اغنية "كيف شبحت خيالك " لاحظ تواجد رئيس مجلس النواب السيد عبد الفتاح مورو في الصف الاول فتوجه له و قام مورو و تفاعل معه في حركة ألهبت حماس الجمهور .
'وصال''.. مهرجان للموسيقى الصوفية
وكانت انطلقت في مدينة "نفطة" الخميس، فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان دولي للموسيقى الصوفية، تحت عنوان "وصال".
وافتتح فعاليات المهرجان الذي اختتم مساء أمس الأحد، مديره حسن زرقوني، بكلمة رحّب فيها بالحاضرين، شاكرا أبناء نفطة على حسن استقبالهم لضيوف المهرجان.
ووفق الزرقوني يعتبرالمهرجان فرصة لإنعاش السياحة الصحراوية والسياحة في نفطة، خصوصا في ظل التراجع الذي شهده القطاع منذ تسعينيات" القرن الماضي.
الوحدات السياحية حققت نسبة امتلاء تناهز 90 بالمائة
وكانت الوحدات السياحية في ولاية توزر حقّقت طيلة الأسبوع الماضي الذي شهد عطلة مدرسية وتزامن مع تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية أبرزها مهرجان الخيام بحزوة ومهرجان الموسيقى الصوفية "روحانيات نفطة" نسبة امتلاء تناهز 90 بالمائة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.
'وصال''.. مهرجان للموسيقى الصوفية
وكانت انطلقت في مدينة "نفطة" الخميس، فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان دولي للموسيقى الصوفية، تحت عنوان "وصال".
وافتتح فعاليات المهرجان الذي اختتم مساء أمس الأحد، مديره حسن زرقوني، بكلمة رحّب فيها بالحاضرين، شاكرا أبناء نفطة على حسن استقبالهم لضيوف المهرجان.
ووفق الزرقوني يعتبرالمهرجان فرصة لإنعاش السياحة الصحراوية والسياحة في نفطة، خصوصا في ظل التراجع الذي شهده القطاع منذ تسعينيات" القرن الماضي.
الوحدات السياحية حققت نسبة امتلاء تناهز 90 بالمائة
وكانت الوحدات السياحية في ولاية توزر حقّقت طيلة الأسبوع الماضي الذي شهد عطلة مدرسية وتزامن مع تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية أبرزها مهرجان الخيام بحزوة ومهرجان الموسيقى الصوفية "روحانيات نفطة" نسبة امتلاء تناهز 90 بالمائة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.
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Par:karimyousef (France )
Sur:مخلوف لميدل ايست اي :هولاند اعترف بإغتياله ل4 شخصيات سياسية و ارجو أن لا أكون الخامس