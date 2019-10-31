داعش الارهابي يؤكد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي والمتحدث باسمه ويختار خلفا لهما

Jeudi 31 Octobre 2019
الأناضول - أكد تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية مطلع الأسبوع الجاري.
كما أكد التنظيم في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له عن مقتل المتحدث باسمه، أبو الحسن المهاجر.
وأعلن التنظيم اختيار "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" لقيادة التنظيم خلفا للبغدادي، و"أبو حمزة القرشي" متحدثا باسم التنظيم.
والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.
كما أكد التنظيم في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له عن مقتل المتحدث باسمه، أبو الحسن المهاجر.
وأعلن التنظيم اختيار "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" لقيادة التنظيم خلفا للبغدادي، و"أبو حمزة القرشي" متحدثا باسم التنظيم.
والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.
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Par:Franchise (Tunisia )
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