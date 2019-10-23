مبروك للديمقراطية، مبروك لتونس

Mercredi 23 Octobre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..
في باردو، و في جلسة ممتازة، اليوم الثالث و العشرون من أكتوبر، أدى رئيس الجمهورية المنتخب السيد قيس سعيد اليمين الدستورية، أمام رؤساء الجمهورية السابقين و رؤساء الوزراء السابقين، و رئيس الوزراء الحالي، في مشهد لا يتكرر دائما يكرس الانتقال السلمي للسلطة، و يرسخ الممارسة الديمقراطية في بلدنا، و يمثل مصدر فخر للتونسيين، و بإرادة الصناديق، في مناخ عربي و إقليمي متقلب و متوتر، تثبت تونس مرة أخرى للعالم و لمن يبحثون عن الانعتاق و الحرية في ليبيا و الجزائر و اليمن و لبنان، ان الديمقراطية في تونس خيار، لا محيد عنه، و انه مكسب، و طريقة عمل..
أما في قرطاج، فقد، كان يوما تاريخيا، الرئيس المتخلي، ينتظر الرئيس الجديد ليقوم بتسليم العهدة تماشيا مع المدة الدستورية، مشهد يذكرنا بتسليم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، للراحل الباجي قايد السبسي،
ما جاء في كلمة الرئيس الجديد أول كلمة رسمية، فقد كان من ناحية الشكل، وفيا لمبادئه و لمساره، عبّر عن شكره للتونسيين، و ذكّر بالتزامات الرئيس و بالأمانة، من خلال رسائل للتونسيين و للعالم، أولها:
- الاستجابة لتطلعات للتونسيين، و الحفاظ على الدولة الوطنية و مؤسساتها، و مكتسبات المجموعة الوطنية..
-الوقوف في وجه الإرهاب، و مساندة الأمنيين و العسكريين
- التأكيد على الحرية، من خلال ضمان حقوق المرأة التو نسية
- دعم العدالة
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال آلية معينة( التبرع بيوم عمل )، ثم أكد على مفهوم اِستمرارية الدولة، من خلال احترام الاتفاقيات الموقع و مراجعة ما يمس بحقوق التونسيين،
الرئيس الجديد، هو الضامن للدستور و الجامع الاحزاب، و لعزة تونس و مناعتها...
عاشت تونس و عاشت نظالات رجالها و نسائها، و المجد و الخلود لشهدائها..
في باردو، و في جلسة ممتازة، اليوم الثالث و العشرون من أكتوبر، أدى رئيس الجمهورية المنتخب السيد قيس سعيد اليمين الدستورية، أمام رؤساء الجمهورية السابقين و رؤساء الوزراء السابقين، و رئيس الوزراء الحالي، في مشهد لا يتكرر دائما يكرس الانتقال السلمي للسلطة، و يرسخ الممارسة الديمقراطية في بلدنا، و يمثل مصدر فخر للتونسيين، و بإرادة الصناديق، في مناخ عربي و إقليمي متقلب و متوتر، تثبت تونس مرة أخرى للعالم و لمن يبحثون عن الانعتاق و الحرية في ليبيا و الجزائر و اليمن و لبنان، ان الديمقراطية في تونس خيار، لا محيد عنه، و انه مكسب، و طريقة عمل..
أما في قرطاج، فقد، كان يوما تاريخيا، الرئيس المتخلي، ينتظر الرئيس الجديد ليقوم بتسليم العهدة تماشيا مع المدة الدستورية، مشهد يذكرنا بتسليم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، للراحل الباجي قايد السبسي،
ما جاء في كلمة الرئيس الجديد أول كلمة رسمية، فقد كان من ناحية الشكل، وفيا لمبادئه و لمساره، عبّر عن شكره للتونسيين، و ذكّر بالتزامات الرئيس و بالأمانة، من خلال رسائل للتونسيين و للعالم، أولها:
- الاستجابة لتطلعات للتونسيين، و الحفاظ على الدولة الوطنية و مؤسساتها، و مكتسبات المجموعة الوطنية..
-الوقوف في وجه الإرهاب، و مساندة الأمنيين و العسكريين
- التأكيد على الحرية، من خلال ضمان حقوق المرأة التو نسية
- دعم العدالة
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال آلية معينة( التبرع بيوم عمل )، ثم أكد على مفهوم اِستمرارية الدولة، من خلال احترام الاتفاقيات الموقع و مراجعة ما يمس بحقوق التونسيين،
الرئيس الجديد، هو الضامن للدستور و الجامع الاحزاب، و لعزة تونس و مناعتها...
عاشت تونس و عاشت نظالات رجالها و نسائها، و المجد و الخلود لشهدائها..
En continu
- Hier 21:29 رئيس بلدية المرسى يقدّم إستقالته
- Hier 18:48 الغنوشي لن يترأس الحكومة لكنه سيحسم أمرها..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:02
|17:35
|15:08
|12:11
|06:34
|05:07
|
27°
|27°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
10.8 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-21
|21°-17
|22°-17
|22°-17
|23°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 126) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 941) آخر عمليات سبر الآراء..
(131 636) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 756) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 94 579) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 411) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 061) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 319) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 756) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 540) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 428) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 398) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 643) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 309) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 714) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 256) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 661) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 62 261) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 328) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 945) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: صورة اليوم : بعد حرب التصريحات بينهما، قيس سعيّد يُعيد الودّ بين الشاهد والزبيدي