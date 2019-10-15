''النقد الدولي'' يتوقع تراجع أسعار النفط إلى 61.8 دولارا في 2019

Mardi 15 Octobre 2019
الأناضول - توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تراجع أسعار النفط إلى 61.8 دولارًا في 2019، و57.9 دولارا في 2020، مقابل نحو 68.33 دولارا للبرميل في 2018.
يشار أنه في تقريره الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، توقع الصندوق أن تسجل أسعار النفط 59.16 دولارا للبرميل في 2019، و59.02 دولارا للبرميل في 2020.
وقال الصندوق في التقرير الصادر الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى حوالي 55 دولارًا للبرميل بحلول 2023.
وانتعشت أسعار النفط بشكل حاد في بداية العام، متجاوزة 71 دولارًا للبرميل في أبريل/ نيسان الماضي، أعلى مستوى في 2019 مدفوعًا بزخم إيجابي في الأسواق المالية، وانخفاض المعروض، وتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية.
ومنذ ذلك الحين، عادت وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير بسبب نمو الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي العالمي المنخفض خاصة في الأسواق الناشئة.
وبسبب تراجع الأسعار، وافق تحالف (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بالإضافة إلى منتجين مستقلين، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى نهاية الربع الأول من 2020، والذي بدأ العمل به في مطلع 2019.
وتراجعت أسعار النفط إلى 55 دولارًا في أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعاود الصعود مجددًا فوق 60 دولارًا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، إلى 3 بالمئة، مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في يوليو/ تموز الماضي، بلغت 3.2 بالمئة.
وقال مسؤولو الصندوق، إن النمو المتوقع في 2019، الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأرجعوا خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، إلى تنوع المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية القائمة، وتباطؤ اقتصادات ناشئة، وأخرى ذات علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمزاج الاقتصادي العام.
يشار أنه في تقريره الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، توقع الصندوق أن تسجل أسعار النفط 59.16 دولارا للبرميل في 2019، و59.02 دولارا للبرميل في 2020.
وقال الصندوق في التقرير الصادر الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى حوالي 55 دولارًا للبرميل بحلول 2023.
وانتعشت أسعار النفط بشكل حاد في بداية العام، متجاوزة 71 دولارًا للبرميل في أبريل/ نيسان الماضي، أعلى مستوى في 2019 مدفوعًا بزخم إيجابي في الأسواق المالية، وانخفاض المعروض، وتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية.
ومنذ ذلك الحين، عادت وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير بسبب نمو الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي العالمي المنخفض خاصة في الأسواق الناشئة.
وبسبب تراجع الأسعار، وافق تحالف (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بالإضافة إلى منتجين مستقلين، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى نهاية الربع الأول من 2020، والذي بدأ العمل به في مطلع 2019.
وتراجعت أسعار النفط إلى 55 دولارًا في أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعاود الصعود مجددًا فوق 60 دولارًا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، إلى 3 بالمئة، مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في يوليو/ تموز الماضي، بلغت 3.2 بالمئة.
وقال مسؤولو الصندوق، إن النمو المتوقع في 2019، الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأرجعوا خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، إلى تنوع المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية القائمة، وتباطؤ اقتصادات ناشئة، وأخرى ذات علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمزاج الاقتصادي العام.
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