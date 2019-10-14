Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ih Walla Ih  

كيف ورّطنا الزرقوني مع الاعلام الداخلي والخارجي؟

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم

لا شك ان شركات سبر الآراء في حاجة الى قانون ينظمها لتشتغل وفق مقاييس علمية و تقنية واضحة بعيدا عن الاعتبارات الشخصية و الحسابات السياسية ،، و منذ 2011 نشطت شركات استطلاع الرأي و تعددت و اقتحمت المجال السياسي و اصبحت المحطات الانتخابية سوقا ضخمة لكسب الأموال ، و لئن كانت شركة سيغما كونساي و مديرها حسن الزرقوني الاكثر شهرة و عملت قبل الثورة و نتذكر جيدا استطلاعها السنوي الشهر لسنة 2009 عندما جعلت صهر الرئيس و ابنته في صدارة المشهد فان الزرقوني قدم ارقاما مغلوطة في انتخابات 2019 سواء في التشريعية او الانتخابات الرئاسية و كانت نتائجه مثلا تعطي لحركة النهضة . 17.5%ب(40 مقعدا) و تحدث الناطق باسم الشركة عن هامش خطأ لا يتجاوز 2% لكننا فوجئنا بحصول الحزب على 24% و 52 مقعدا . و كذا الأمر في الانتخابات الرئاسية حيث تداولت وسائل الاعلام الوطنية و الخارجية حصول قيس سعيد على 77% لتعلن هيئة الانتخابات يوم 14 اكتوبر عن فوزه ب72،73 % من الاصوات ليصل هامش الخطا ال5% و تعيد القنوات الأجنبية و المحلية تحيين أرقامها ، وهو كذلك مؤشر سلبي و له تداعياته في ظل مسار انتقال ديمقراطي يشهد تنافسا و تجاذبات حادة تستوجب الدقة و المهنية و المقاييس الصارمة .



وهو ايضا أمر سيلقي بضلاله على المشهد الاعلامي السمعي البصري الذي يعيش تنافسا على استقطاب المشاهدين و سوق الاشهار .
و للأمانة فقد كانت تقديرات شركة امرود الاقرب و الاكثر علمية منذ الساعة السادسة من مساء 13 اكتوبر و اغلاق صناديق الاقتراع حيث تحدثت عن فوز قيس سعيد بنسبة 72% .

فمتى يصدر القانون المنظم لقطاع استطلاعات الرأي ؟

كاتب و محلل سياسي

  
  
     
  
festival-8fd69fdf58bccab15a96b142bd45904c-2019-10-14 23:23:34






0 de 0 commentaires pour l'article 191008



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 | 16 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:45 15:16 12:12 06:26 05:00
24°
 23° % 60 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
23°-2228°-2024°-1926°-1826°-19
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571096420|191008 618|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires