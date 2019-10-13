''حماس'' تهنئ ''سعيد'' على فوزه برئاسة تونس

Dimanche 13 Octobre 2019
الأناضول - غزة/ محمد ماجد - هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية، حسب نتائج أولية غير رسمية.
وأعربت الحركة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، عن ترحيبها بفوز المرشح المستقل، معتبرة في ذلك "دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية والقضايا العادلة".
كما هنأت الحركة الشعب التونسي بـ"هذه التجربة الديمقراطية التي شكلت أملا ونموذجا لكل أبناء الأمة، ومثلت انتقالا كبيرا بتونس نحو مزيد من الاستقرار والازدهار".
ووفق تقديرات أولية، فاز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية بنسبة كبيرة.
ونقل التليفزيون الرسمي نتائج أولية نشرتها مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، تظهر حصول سعيد على 76.9 بالمائة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمائة لمنافسه نبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس".
وأعربت الحركة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، عن ترحيبها بفوز المرشح المستقل، معتبرة في ذلك "دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية والقضايا العادلة".
كما هنأت الحركة الشعب التونسي بـ"هذه التجربة الديمقراطية التي شكلت أملا ونموذجا لكل أبناء الأمة، ومثلت انتقالا كبيرا بتونس نحو مزيد من الاستقرار والازدهار".
ووفق تقديرات أولية، فاز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية بنسبة كبيرة.
ونقل التليفزيون الرسمي نتائج أولية نشرتها مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، تظهر حصول سعيد على 76.9 بالمائة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمائة لمنافسه نبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس".
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