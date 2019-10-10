الدفاع التركية: القوات الخاصة تواصل تقدمها بشرق الفرات

Jeudi 10 Octobre 2019



الأناضول

- أنقرة/ حمدي جليك باش - قالت وزارة الدفاع التركية، فجر الخميس، إن وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) تواصل تقدمها بمنطقة شرق الفرات في إطار مشاركتها بعملية "نبع السلام".جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول العملية التي أطلقتها تركيا الأربعاء، شمال شرقي سوريا مع إرفاق البيان بمشاهد عن تقدم تلك القوات.وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.