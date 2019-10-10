Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

الدفاع التركية: القوات الخاصة تواصل تقدمها بشرق الفرات

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
الأناضول - أنقرة/ حمدي جليك باش - قالت وزارة الدفاع التركية، فجر الخميس، إن وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) تواصل تقدمها بمنطقة شرق الفرات في إطار مشاركتها بعملية "نبع السلام".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول العملية التي أطلقتها تركيا الأربعاء، شمال شرقي سوريا مع إرفاق البيان بمشاهد عن تقدم تلك القوات.


وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

  
  
     
  
festival-aea49417c78de5ae6a909c236c8444e8-2019-10-10 08:22:31






0 de 0 commentaires pour l'article 190715



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 10 أكتوبر 2019 | 11 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
22°
 26° % 78 :الرطــوبة
تونــس 20°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
26°-2025°-1930°-1930°-2032°-21
  • Avoirs en devises
    18159,2

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13534 DT        1$ =2,85597 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1372,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570697515|190715 607|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires