هيئة الدفاع عن نبيل القروي ترفع قضية استعجالية لتأجيل موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - قال عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، "ان هيئة الدفاع رفعت قضية استعجالية، لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لتأجيل الانتخابات في دورها الثاني".
وأضاف بن حليمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء،أن هذه القضية تم رفعها أمس الثلاثاء، وتهدف الى تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر يوم الاحد 13 اكتوبر الى وقت لاحق.
وكان مكتب حملة المترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي كان أصدر بيانا أمس الثلاثاء، نفى فيه اعتزام المترشح للدورالثاني من الانتخابات الانسحاب من السباق الانتخابي، مشيرا الى أن القروي طالب رسميا بتاريخ 30 سبتمبر الفارط، هيئة الانتخابات بتوفير تكافؤ الفرص بين المترشحين ،أو تأجيل موعد الانتخابات الى وقت لاحق.
من جهتها، اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رفضها لهذا الطلب، مؤكدة اعتزامها تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر ليوم 13 أكتوبر الجاري.
يذكر ان المترشح للدور الثاني للاستحقاق الرئاسي رئيس حزب قلب تونس ، نبيل القروي قد تم ايقافه منذ 23 أوت الفارط ، على خلفية شبهة تهرب ضريبي وتبييض اموال .
وأضاف بن حليمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء،أن هذه القضية تم رفعها أمس الثلاثاء، وتهدف الى تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر يوم الاحد 13 اكتوبر الى وقت لاحق.
وكان مكتب حملة المترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي كان أصدر بيانا أمس الثلاثاء، نفى فيه اعتزام المترشح للدورالثاني من الانتخابات الانسحاب من السباق الانتخابي، مشيرا الى أن القروي طالب رسميا بتاريخ 30 سبتمبر الفارط، هيئة الانتخابات بتوفير تكافؤ الفرص بين المترشحين ،أو تأجيل موعد الانتخابات الى وقت لاحق.
من جهتها، اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رفضها لهذا الطلب، مؤكدة اعتزامها تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر ليوم 13 أكتوبر الجاري.
يذكر ان المترشح للدور الثاني للاستحقاق الرئاسي رئيس حزب قلب تونس ، نبيل القروي قد تم ايقافه منذ 23 أوت الفارط ، على خلفية شبهة تهرب ضريبي وتبييض اموال .
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Par:karimyousef (France )
Sur: مناظرة تلفزية بين نبيل القروي وقيس سعيد ليلة الصمت الانتخابي