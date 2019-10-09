Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

هيئة الدفاع عن نبيل القروي ترفع قضية استعجالية لتأجيل موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - قال عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، "ان هيئة الدفاع رفعت قضية استعجالية، لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لتأجيل الانتخابات في دورها الثاني".

وأضاف بن حليمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء،أن هذه القضية تم رفعها أمس الثلاثاء، وتهدف الى تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر يوم الاحد 13 اكتوبر الى وقت لاحق.


وكان مكتب حملة المترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي كان أصدر بيانا أمس الثلاثاء، نفى فيه اعتزام المترشح للدورالثاني من الانتخابات الانسحاب من السباق الانتخابي، مشيرا الى أن القروي طالب رسميا بتاريخ 30 سبتمبر الفارط، هيئة الانتخابات بتوفير تكافؤ الفرص بين المترشحين ،أو تأجيل موعد الانتخابات الى وقت لاحق.

من جهتها، اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رفضها لهذا الطلب، مؤكدة اعتزامها تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر ليوم 13 أكتوبر الجاري.

يذكر ان المترشح للدور الثاني للاستحقاق الرئاسي رئيس حزب قلب تونس ، نبيل القروي قد تم ايقافه منذ 23 أوت الفارط ، على خلفية شبهة تهرب ضريبي وتبييض اموال .

  
  
     
  
festival-69ab7b8249a1b0322fba10e4994334cc-2019-10-09 14:20:27






9 de 9 commentaires pour l'article 190630

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 16h 41m |           
القضاء العسكري يتحرك ... تحيا تونس ...

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 16h 11m |           
مضمون الدعوى مخالف للدستور.

فهي ساقطة أساسا

Mandhouj  (France)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 10h 23m |           
نبيل القروي تعبان، ما تخذوش عليه !!!

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 09h 10m |           
Une bonne partie de sympathisants de Saied qui se présentent comme diplômés en chômage ou bien à se positionner politiquement par des postes de la fonction publi q ye bien rémunérés , conseiller par ex , sont les vrais opportunistes.

Kamelwww  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 22h 28m |           

رئيس تونس المقبل هو قيس سعيد. اما القروي فله الوقت الكافي للبكاء على اطلال نسمة والاعلام الفاسد والمواطن الطماع الذي يبيع نفسه ببعض البطاطين وكرتونة حليب.



Nouri  (Switzerland)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 19h 39m |           
قناته وقنوات اخرى تعمل لصالحه ولحملته منذ اشهر وهو في السجن و قيس سعيد لم نراه الا مرة واحدة على الوطنية ثم لا نسمع عنه شيئا فأين تكافئ الفرص

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 19h 11m |           
Il a parfaitement raison .Maintenant Saied court tout seul et l'égalité des chances entre les candidats est obligatoire.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 19h 07m |           
تأكد من الهزيمة الساحقة .وبعد الهزيمة يتحول لسجين حق عام ويتخلى وإلى الأبد عن صفة مرشح الدور الثاني للرئاسة .

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 19h 02m |           
يحب يربح الوقت فماشي ما يخرج السبسي من القبر لانقاذه



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 10 أكتوبر 2019 | 11 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
22°
 22° % 73 :الرطــوبة
تونــس 21°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
22°-2126°-1929°-1830°-2032°-21
  • Avoirs en devises
    18275,1

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   1435,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570733675|190630 17644|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires