الأردن يعفي التونسيين من تأشيرة دخول أراضيه

Dimanche 06 Octobre 2019
الأناضول - عمان/ ليث الجنيدي - قرر الأردن، الأحد، إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيه.
جاء ذلك، وفق ما اعلنته وزارة الداخلية الأردنية، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.
وحسب المصدر ذاته، فقد تقرر "إعفاء رعايا الجمهورية التونسية الشقيقة الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها".
ويأتي ذلك في خطوة تسعى إلى تطوير العلاقات وتشجيع السياحة بين البلدين، حيث سبق وأن قررت عمان في فبراير الماضي إعفاء المواطنين التونسيين من رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة.
جدير بالذكر ان السلطات التونسية تعفي أيضا الأردنيين من تأشيرة الدخول.
ووفق أرقام رسمية لوزارة السياحة الأردنية، بلغ عدد السياح التونسيين بالمملكة في 2018، نحو 6 آلاف و130، بارتفاع 9.5 بالمئة عن 2017.
جاء ذلك، وفق ما اعلنته وزارة الداخلية الأردنية، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.
وحسب المصدر ذاته، فقد تقرر "إعفاء رعايا الجمهورية التونسية الشقيقة الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها".
ويأتي ذلك في خطوة تسعى إلى تطوير العلاقات وتشجيع السياحة بين البلدين، حيث سبق وأن قررت عمان في فبراير الماضي إعفاء المواطنين التونسيين من رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة.
جدير بالذكر ان السلطات التونسية تعفي أيضا الأردنيين من تأشيرة الدخول.
ووفق أرقام رسمية لوزارة السياحة الأردنية، بلغ عدد السياح التونسيين بالمملكة في 2018، نحو 6 آلاف و130، بارتفاع 9.5 بالمئة عن 2017.
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Par:mnasser57 (Austria )
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