مقتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي في جدة على يد صديقه..

Dimanche 29 Septembre 2019
الأناضول - الرياض - قال إعلام رسمي سعودي، الأحد، إن الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، قتل بجدة إثر خلاف شخصي.
وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أن "اللواء عبد العزيزالفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة"، دون تفاصيل أكثر.
فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم، بيانا أمنيا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعي ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.
وأكد البيان أن "الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن".
وأوضح أن الفغم توفي بعد نقله للمستشفي، فضلا عن إصابة صديقه وعامل فلبيني، و5 من رجال الأمن، تم نقلهم للمستشفي للعلاج.
بينما قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن الفقيد سيصلى عليه بالمسجد الحرام اليوم الأحد، واصفة أياه بأنه "أشهر حارس ملكي" في العصر الحديث.
وكان اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز (1924 -2015)، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.
وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.
وحتي الساعة 6:25 ت.غ، تصدر هاشتاغ يحمل اسم #عبدالعزيز_الفغم المرتبة الأولى بتريند تويتر في السعودية، وتلاه أيضا في المرتبة الثانية هاشتاغ #حارس_الملك، وفي المرتبة الرابعة #الفغم_في_ذمه_الله
وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أن "اللواء عبد العزيزالفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة"، دون تفاصيل أكثر.
فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم، بيانا أمنيا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعي ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.
وأكد البيان أن "الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن".
وأوضح أن الفغم توفي بعد نقله للمستشفي، فضلا عن إصابة صديقه وعامل فلبيني، و5 من رجال الأمن، تم نقلهم للمستشفي للعلاج.
بينما قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن الفقيد سيصلى عليه بالمسجد الحرام اليوم الأحد، واصفة أياه بأنه "أشهر حارس ملكي" في العصر الحديث.
وكان اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز (1924 -2015)، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.
وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.
وحتي الساعة 6:25 ت.غ، تصدر هاشتاغ يحمل اسم #عبدالعزيز_الفغم المرتبة الأولى بتريند تويتر في السعودية، وتلاه أيضا في المرتبة الثانية هاشتاغ #حارس_الملك، وفي المرتبة الرابعة #الفغم_في_ذمه_الله
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Par:slimene (France )
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