محسن مرزوق: حينما نزلنا نحاول تنظيف الوحل اتسخنا به !!!

Lundi 23 Septembre 2019



قدم محسن مرزوق وصفة لما يجب أن تكون عليه الانتخابات التشريعية المقبلة، واكد ان "الحل في الانتخابات التشريعية هو أن نعطي أصواتنا لشخصيات كفؤة وغير متورطة في الفساد ومعادية للشعبوية والتطرف على أن تلتزم كلها مهما كانت أحزابها بالعمل كتلة واحدة بعد الانتخابات"، وأشار في نفس التدوينة إلى أن فشلهم جاء نتيجة لمحاولة إصلاح المنظومة من داخلها "أخطاؤنا وأنا جزء من الأخطاء لأننا حاولنا إصلاح المنظومة من داخلها عِوَض القطيعة معها. نعم كان يقودنا الإحساس بالمسؤولية والخوف على الدولة ولكننا حينما نزلنا نحاول تنظيف الوحل اتسخنا به نحن أيضا دون أن نريد ورغم كوننا لم نبحث عن أي استفادة انتهازية ولا اشتركنا في فساد. ولكن كما يقول المثل الفرنسي: في مناطق العفن تكون رائحة الجميع بما فيها النظافه سيئة.وأطلق مرزوق عبارة الجيل المنتصر في اشارة الى تقدم النداء والسبسي خلال انتخابات 2014، وبرر انتكاستهم باشكال ماكرة، واتخذ لتدوينته أكثر العناوين وجاهة، لكنه أجاب بأكثر الاجوبة سفاهة " ما الذي جعل انتصار 2014 يتلاشى فيعيد 2019 إنتاج نفس أجواء 2012 و 2013؟ وإعادة تأهيل حتى بعض وجوه وشخصيات تلك الفترة؟" كان يسع مرزوق الاعتراف باستعمال الجنين الندائي المشوه المركب المحقون.. لإيقاف قافلة الثورة التي انطلقت مع الترويكا، لم يكتف صاحب المشروع الفاشل بكتمان الحقيقة بل زيفها بعمق، حين اصر على ان كوكتيل الحقد الذي ولد ذات 2013 لحركة سفاحية وفي لحظة مخادنة محرمة تسافدت فيها الثورة المضادة وقوى الاستئصال الأحمر على المليء في ساحة باردو، أصر على ان تلك المساحيق الحزبية المكدسة بعشوائية تحت لافتة "النداء" هي النصر والانتصار!!!ايتها الارواح الاستئصالية الشريرة، انصرفي الآن وفورا، فتونس تحتاج إلى جينات الدولة الوطنية وليس إلى جينات الميليشيات الحفترية..