رد بالك تسأل سي قيس حتى ربع سؤال !

Samedi 21 Septembre 2019
مرتجى محجوب
هاته المرة لن يهاجمك الاسلامويون أو الروابطيون أو الثورجيون أو القومجيون أو الناقمون أو الحاقدون أو المدمغجون أو المبرمجون أو الساذجون ...بل جميعهم في نفس الوقت و بحدة وصلت الى التكفير و السب و الشتم و الثلب و القمع و التهديد و الوعيد .
ستكون لا محالة محظوظا بما انك ستواجه تهما مختلفة و متنوعة تجنب سقوطك في ضجر النمطية و الروتين الا انه و كما يقول مثلنا الشعبي : "كثر الهم يضحك" .
اقرأ أيضا: أرعبتهم يا قيس.. على الجزيرة
سي قيس يبدو أنو عاجبتو لحكاية و موش هنا مولى الدار متناسيا مسؤوليته السياسية و القانونية و الاخلاقية في توجيه و تاطير انصاره و مسانديه و لو عبر قنوات اجنبية بما ان اعلامنا التونسي و الذي هو في النهاية افراز من جملة افرازات المجتمع التونسي في كافة المجالات ، يبدو انه لا يتشرف به أو هو يعتبر نفسه أرقى من اسئلته التافهة امام طرحه السياسي و الحضاري التاريخي الذي بدأت كبرى جامعات العالم المتحضر في اقتباس مضامينه ليدرسوها لطلبتهم و سياسييهم من كافة الأعمار و الاجيال ...
ثم ما ادراك ، فلعلنا في حضرة المهدي المنتظر دون وعي منا نحن المغفلين و البلهاء !
على كل حال ، التاريخ لا يرحم ،و كلنا يتذكر و يدرك جيدا كيف انقلب السحر على من سبق و سلك نفس طريق العنف المادي أو المعنوي ضد التونسيين و التونسيات .
في الأخير ، لا شك في انتصار تونس الزيتونة ، تونس الحرية و الديموقراطية و الثقافة و التسامح و التحضر و الريادة الاقليمية و الدولية كما اراد لها ان تكون ,زعمائها و مصلحوها عبر التاريخ .
هاته المرة لن يهاجمك الاسلامويون أو الروابطيون أو الثورجيون أو القومجيون أو الناقمون أو الحاقدون أو المدمغجون أو المبرمجون أو الساذجون ...بل جميعهم في نفس الوقت و بحدة وصلت الى التكفير و السب و الشتم و الثلب و القمع و التهديد و الوعيد .
ستكون لا محالة محظوظا بما انك ستواجه تهما مختلفة و متنوعة تجنب سقوطك في ضجر النمطية و الروتين الا انه و كما يقول مثلنا الشعبي : "كثر الهم يضحك" .
اقرأ أيضا: أرعبتهم يا قيس.. على الجزيرة
سي قيس يبدو أنو عاجبتو لحكاية و موش هنا مولى الدار متناسيا مسؤوليته السياسية و القانونية و الاخلاقية في توجيه و تاطير انصاره و مسانديه و لو عبر قنوات اجنبية بما ان اعلامنا التونسي و الذي هو في النهاية افراز من جملة افرازات المجتمع التونسي في كافة المجالات ، يبدو انه لا يتشرف به أو هو يعتبر نفسه أرقى من اسئلته التافهة امام طرحه السياسي و الحضاري التاريخي الذي بدأت كبرى جامعات العالم المتحضر في اقتباس مضامينه ليدرسوها لطلبتهم و سياسييهم من كافة الأعمار و الاجيال ...
ثم ما ادراك ، فلعلنا في حضرة المهدي المنتظر دون وعي منا نحن المغفلين و البلهاء !
على كل حال ، التاريخ لا يرحم ،و كلنا يتذكر و يدرك جيدا كيف انقلب السحر على من سبق و سلك نفس طريق العنف المادي أو المعنوي ضد التونسيين و التونسيات .
في الأخير ، لا شك في انتصار تونس الزيتونة ، تونس الحرية و الديموقراطية و الثقافة و التسامح و التحضر و الريادة الاقليمية و الدولية كما اراد لها ان تكون ,زعمائها و مصلحوها عبر التاريخ .
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- Hier 20:02 أرعبتهم يا قيس.. على الجزيرة
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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