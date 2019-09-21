رد بالك تسأل سي قيس حتى ربع سؤال !

Samedi 21 Septembre 2019



هاته المرة لن يهاجمك الاسلامويون أو الروابطيون أو الثورجيون أو القومجيون أو الناقمون أو الحاقدون أو المدمغجون أو المبرمجون أو الساذجون ...بل جميعهم في نفس الوقت و بحدة وصلت الى التكفير و السب و الشتم و الثلب و القمع و التهديد و الوعيد .ستكون لا محالة محظوظا بما انك ستواجه تهما مختلفة و متنوعة تجنب سقوطك في ضجر النمطية و الروتين الا انه و كما يقول مثلنا الشعبي : "كثر الهم يضحك" .سي قيس يبدو أنو عاجبتو لحكاية و موش هنا مولى الدار متناسيا مسؤوليته السياسية و القانونية و الاخلاقية في توجيه و تاطير انصاره و مسانديه و لو عبر قنوات اجنبية بما ان اعلامنا التونسي و الذي هو في النهاية افراز من جملة افرازات المجتمع التونسي في كافة المجالات ، يبدو انه لا يتشرف به أو هو يعتبر نفسه أرقى من اسئلته التافهة امام طرحه السياسي و الحضاري التاريخي الذي بدأت كبرى جامعات العالم المتحضر في اقتباس مضامينه ليدرسوها لطلبتهم و سياسييهم من كافة الأعمار و الاجيال ...ثم ما ادراك ، فلعلنا في حضرة المهدي المنتظر دون وعي منا نحن المغفلين و البلهاء !على كل حال ، التاريخ لا يرحم ،و كلنا يتذكر و يدرك جيدا كيف انقلب السحر على من سبق و سلك نفس طريق العنف المادي أو المعنوي ضد التونسيين و التونسيات .في الأخير ، لا شك في انتصار تونس الزيتونة ، تونس الحرية و الديموقراطية و الثقافة و التسامح و التحضر و الريادة الاقليمية و الدولية كما اراد لها ان تكون ,زعمائها و مصلحوها عبر التاريخ .