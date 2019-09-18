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إسبانيا.. مصرع شخصين في تحطم مروحية تدريب عسكرية

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
الأناضول - مدريد - أعلنت القوات الجوية الإسبانية، الأربعاء، مصرع متدربة على قيادة الطائرة ومعلمها في تحطم مروحية كانا على متنها فوق البحر المتوسط.

وأوضحت القوات الجوية في بيان إن الطائرة عبارة عن مروحية صغيرة ذات مقعدين تابعة لأكاديمية للتدريب العسكري.


وبحسب البيان سقطت الطائرة في المياه قبالة سواحل "مرسيه" جنوب شرقي البلاد.

  
  
     
  
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