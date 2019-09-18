طهران تحذر واشنطن: سنرد ردًا قاسيا وفوريا على أي عدوان ضدنا

Mercredi 18 Septembre 2019
الأناضول - توعّدت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى السعودية لبحث سبل الردّ على هجمات "أرامكو".
وقالت وكالة إرنا، الأربعاء، إن طهران أرسلت مذكرة سياسية إلى الإدارة الأمريكية عن طريق السفارة السويسرية بطهران، الإثنين، تنفي فيها ضلوعها بالهجمات على منشآتي "أرامكو".
وجاء في المذكرة أنه "في حال شن أي عدوان ضد إيران، سنقوم بالردّ عليه ردًا فوريًا وقاسيًا"، مضيفة أن "الرد لن يقتصر فقط على مصدر التهديد".
وبحسب الوكالة، أدانت المذكرة مزاعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين ضد ايران.
والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى السعودية لبحث سبل الردّ على هجمات "أرامكو".
وقالت وكالة إرنا، الأربعاء، إن طهران أرسلت مذكرة سياسية إلى الإدارة الأمريكية عن طريق السفارة السويسرية بطهران، الإثنين، تنفي فيها ضلوعها بالهجمات على منشآتي "أرامكو".
وجاء في المذكرة أنه "في حال شن أي عدوان ضد إيران، سنقوم بالردّ عليه ردًا فوريًا وقاسيًا"، مضيفة أن "الرد لن يقتصر فقط على مصدر التهديد".
وبحسب الوكالة، أدانت المذكرة مزاعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين ضد ايران.
والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.
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Par:Momolecool (Belgium )
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