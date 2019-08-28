Radio Babnet Tunisie On Air: Hani Chaker - Ghalta  

الثروة الحقيقية المنهوبة، بقرار رسمي وتواطؤ شعبي!

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
بقلم حامد الماطري

في أواخر التسعينات، كنت طالباً بأحد المعاهد التحضيرية لتكوين المهندسين، وصادف أن زارنا وقتها وزير التعليم العالي فكان لنا معه نقاش مفتوح.
أحد الأسئلة التي طرحت عليه كان حول تضاعف عدد الجامعات التي فتحت شعباً جديدة إختصاص إعلامية فتحت شعب للإعلامية وقتها، وهل اننا لما نمرّ في ظرف وجيز من مدرسة واحدة تخرّج 100 مهندس سنويّاً، إلى ستة أو سبعة مدارس يخرّجون سبعمائة او ثمانمائة في السنة، الا يحمل ذلك خطراً بإغراق سوق الشغل في ظرف سنوات وجيزة. كان ردّ الوزير آنذاك غريباً جدّاً جدّاً... قال: "هذا الإختصاص سيكون مطلوباً جدّاً في المستقبل القريب وستتضاعف طاقة استيعاب السّوق المحلّيّة".. وأضاف: "وفوق من هذا فرنسا طالبة وألمانيا طالبة"..!

عرفت لاحقاً أن "سياسة الدّولة" هذه لا تقتصر على الإعلاميّة، ولم تكن يوماً مسألة ظرفية أو وقتيّة.
منذ أربعين عاماً، انطلقت الدولة التونسية في برنامج "تعاون دولي" ترسل بموجبه الدولة التونسية الأوائل من النّجباء في امتحانات البكالوريا العلمية والتقنية إلى كلّ من فرنسا وألمانيا (وفي فترة ما كان أيضاً ترسل بعثات لتركيا والولايات المتحدة). أتساءل عن أيّ "تعاون" نتحدّث، وأيّ الأطراف هو الرّابح في الموضوع...
يناهز عدد المنتفعين بهاته المنح المائة طالب سنويّاً، وهي بالفعل منحة محترمة تسمح لصاحبها التفرّغ للدراسة من دون ضيق. قبل سفرهم، يمضون على التزام يتعهّدون من خلاله، لا بالعودة إلى البلاد، بل بإعادة المصاريف التي تحمّلتها الدولة لتعليمهم..!
الدولة التونسية تدرّس أبناءها مجاناً، على حساب المجموعة الوطنيّة، تستثمر في تعليم التونسيين على أمل أن ينجحوا ويحسّنوا من المستوى المعرفي العامّ، لنحقّق سويّاً نهضة اجتماعية واقتصادية وحضارية. ومع كلّ جيل يجهز، تأخذ خيرة ما أنجبت البلاد وأكثر أبنائهاً تميّزاً وتألّقاً لترسلهم إلى الخارج في رحلة غالباً ما تكون رحلة ذهاب بلا عودة (على الأقلّ مهنيّاً وعلميّاً).
أي، وبلغة أخرى، وعلى امتداد السّنين، نحن "نهدي على طبق" نخبة أدمغتنا لأوروبا وأمريكا.. نفعل ذلك بكلّ وعي ومع سبق الإصرار والتّرصّد. نحن نتحدّث عن آلاف العقول المتميّزة، الواعدة، التي كانت ستغيّر واقع البلاد إن كانت أكثر ارتباطاً بها، وإذا أتيحت لهم الفرصة ليساهموا بطريقة أكبر في خدمتها.

روى لي أحد أصدقائي ممّن أرسل إلى ألمانيا وهو شابّ صغير، في منحة تميّز منذ عشرين عاماً، أنّ الدولة التونسية لم تراسله قطّ، لا مطالبةً باسترجاع تكاليف الدّراسة، ولا حتى لتسأل عنه أو لتعرض عليه العودة أو حتّى للإطمئنان عليه.. طبعاً هو في الأثناء قد قضّى نصف عمره هناك، فتحصّل على الجنسيّة الألمانيّة وانخرط في الحياة المهنيّة هناك، ولم تعد تونس تمثّل له إلا زيارة الأهل وأصدقاء الطفولة، والمصطاف السنوي. وهو يعترف أنّه، ومع كلّ سنة إضافيّة يقضّيها هناك، هو يبتعد أكثر عن العودة إلى تونس.
أنا طبعاً لا يمكن أن أشكّك بوطنيّة هؤلاء. هم بالعكس بينهم من هو أحرص على خدمة البلاد ممّن يعيشون فيها، وهم يفعلون ذلك اختياراً وطوعاً وحسّاً بالمسؤوليّة. بل أنّ منهم من يعيى وهو يدقّ الأبواب من دون مجيب، محاولاً مدّ يد المساعدة، أو طارحاً مشروعاً أو فكرة، قبل أن يقفل راجعاً تتنازعه مشاعر الإحباط والألم.

المسألة لا تنحصر في هؤلاء. نعلم جميعاً أن عدداً كبيراً من الأدمغة التونسية –إن لم يكن أغلبها فربّما أحسنها- تهاجر إلى أوروبا وأمريكا وكندا لتدرس وتعمل هناك. هذا يتواصل منذ عشرات السّنين، وإن كان الأمر قد أخذ نسقاً أكبر بكثير في السّنوات الأخيرة. الظّاهرة تفاقمت وتوسّعت ولا تزال الدّولة التّونسيّة تلازم موقع المتفرّج فيما يحدث من دون أن يكون لها أيّ موقف أو ردّة فعل.
بل أن من بين "حمقى" السياسة والحاكمين من يفتخر بكوننا نصدّر أعداداً كبيرة من الأطباء والمهندسين نحو الضّفّة الشّماليّة للمتوسّط، وهناك من ذهب حدّ اقتراح "تنظيم" هذا القطاع و"التربّح" منه!
ربما كان في الأمر حكمة ما يوم بدأ هذا البرنامج في السبعينات، ولكن أستغرب أن التوجّهات ذاتها تبقى سائدة لنصف قرن من دون أن تكون موضع مراجعة.

طوال سنوات، عرفنا إسهالاً من الشعارات والصّراخ والمعارك الدونكيشوتية حول مسألة الثروات الطبيعيّة. أغلب من تحدّثوا في الموضوع لا يفقهون منه شيئاً فخاضوا صراعات هامشيّة ضدّ أعداء وهميّين (المواطن الحقيقية للفساد عموماً ما كانت في مواقع مختلفة تماماً عن تلك التي شكّلت محور الجدال، من عقود وعدّادات وكلام فارغ).. إذا كان هناك نزيف يضرّ ببلادنا ويستنزف ثرواتها الحقيقيّة، فهو هنا.
الثروة الحقيقية لتونس هي في شبابها وعقولها ونخبتها الحقيقية. هذه النخبة التي تترك البلاد منسحبة، تاركة إيّاها فريسةً للانتهازيين والمتشعبطين والفاشلين -الا من رحم ربي..

نحن في القرن الواحد والعشرين يا سادة... أدرك أنّ هجرة الأدمغة هي ظاهرة عالميّة لا يمكن إيقافها، لكن دول العالم، بمن فيها الهند وكينيا ودول أفريقيا السمراء وضعت السياسات للتصدّي لذلك، أو على الأقلّ الحدّ منه. وأشكّ أن تكون أي دولة محترمة يمكن أن تكون راعية لسياسة ممنهجة نحو التّخلّي عن خيرة عقولها. بلا، نحن في تونس نفعل ذلك بقرار رسمي معيب، وبتواطئ شعبي أقرب إلى البلاهة.

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 188067

Jamjam  (Tunisia)  |Mercredi 28 Août 2019 à 09h 24m |           
On ne donne aucune importance aux elites et aux eleves brillants Tunisiens , les sportifs sont la priorite .le Maroc attire ses brillants eleves qui ont integres les grandes ecoles . ils ont une politique bien defini , ils les paient bien et les contactent regulierement au long de leurs etudes . La majorite retournent au Maroc , ils sont bien payes par l ETAT et les groupes privees .Chez nous les syndicats ecrasent les brillants et veulent que
tous les ingenieurs recoivent le meme salaire , les brillants les moyens et les brillants. cette politique de remuneration a la sovietique n encourage pas les brillants a retourner en Tunisie et donc a innover et creer de la richesse pour notre pays. Donc ils reste dans le pays les ingenieurs mediocres ou moyens ( sauf exceptions )et ca se repercute sur la qualite du travail et l absence de cerativite et d'innovation donc sur la croissance du
pays et a la faible creation de la valeur ajoutee Brovo Si Materi pour votre article , nos politiciens doivent bouger et les syndicats doivent changer et evoluer

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 28 Août 2019 à 09h 08m |           
العنوان في غاية الدقة والصواب

BenMoussa  ()  |Mercredi 28 Août 2019 à 09h 07m |           
اولا من الافضل مائة مرة ان يهاحر ابناؤنا المتفوقون للعمل بالخارج مكرمين محترمين على ان يهاجر شبابنا فاقدي الشغل والشهادات رامين بانفسهم في البحر معرضين للاستغلال والاذلال
ثانيا شبابنا المتفوقون لا تقبلهم الادارة العميقة بل تهينهم وتمتهنهم لانهم خطر عليها بكل الاعتبارات وتضطرهم للهجرة اجلا او عاجلا
ثالثا عودة هؤلاء المهاجرين عادة ما تكون كارثية عليهم وعلى البلاد فهم يفتقدون مناخ العمل والحياة الاجتماعية التي تعودوا عليها فيتيهون والكثير منهم يرجع بمركبات غرور وتعالي فيدمرون ويتدمرون والامثلة عديدة مثل ياسين ابراهيم والمهدي جمعة وسليم الرياحي

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 28 Août 2019 à 09h 04m |           
ما معنى الاستقلال دون أن يكون لك السيادة على ثرواتك ؟
وكأنك تملك بئر ماء وليس لك الحق في مائه.
اما عن الهجرة العقول، اضن العديد من هاجر للعلم منا لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي فقط فالسبب الرئيسي لي والعديد من التونسيين في عهد بورقيبة هو سياسي فلا خيار لك اما الدراسة خارج الحدود او السجون.
ثروات البلاد لوحدها ليس هو الحل في بلداننا، نأخذ مثل الجزائر فقط، ثرواتها لم تمنع ابنائها للهجرة والسبب الاساسي هي في النخبة السياسية ومنهجها وكل ما هو فساد.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 28 Août 2019 à 08h 41m |           
هجرة العقول الذكية نحو الخارج ليست كارثة كما يتصور البعض لأن الساحة الداخلية تواجه طفرة في الأدمغة المختصة وحتى العقول المهاجرة فالوطن يستفيد من ابداعاتها عن بعد بعد تحول الكوكب لقرية صغيرة ومن الطبيعي أن تتجمع هذه العقول في مناطق ومنابع المعرفة كما تجمعت عبر التاريخ في بابل ومصر وبغداد ثم أوروبا وصولا للولايات المتحدة .وطبعا هناك من الناس من يحمل جينات التقلص حول المحور فيبقى بوطنه وهناك من
يحمل جينات التمدد حول الدائرة فيهاجر ولا يمكن ارغامه على ملازمة مكانه .والطريف أن مواليد الشتاء يفضلون ملازمة المحور وقلة السفر عكس مواليد الصيف الذين يفضلون الانطلاق نحو الدائرة وكثرة الترحال والسفر أما مواليد الخريف والربيع فهم بين بين .وبنسب متفاوتة .



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