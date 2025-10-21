Babnet   Latest update 21:10 Tunis

ثلاثية فيرمين تقود برشلونة لانتصار ساحق 6-1 على أولمبياكوس

Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 20:31
      
سجل فيرمين لوبيز ثلاثية وأضاف ماركوس راشفورد هدفين ليقودا برشلونة إلى فوز ساحق 6-1 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
بدأت المباراة بشكل رائع عندما افتتح فيرمين (22 عاما) التسجيل من كرة مرتدة في الدقيقة السابعة وضاعف غلته في الدقيقة 39 بعد هجمة مرتدة سريعة.
وحصل أولمبياكوس على بصيص أمل في بداية الشوط الثاني عندما قلص أيوب الكعبي الفارق إلى 2-1، لكن زخم الفريق الزائر لم يدم طويلا حيث طُرد سانتياغو هيزي بشكل مثير للجدل في الدقيقة 57 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأثار القرار غضب أولمبياكوس لكنه منح برشلونة تفوقا عدديا استغلها على أكمل وجه، حيث سجل الأمين جمال الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تعرض راشفورد لعرقلة داخل المنطقة في الدقيقة 68.

وأضاف الإنقليزي راشفورد اسمه إلى قائمة المسجلين في الدقيقة 74 من داخل منطقة الجزاء.
وأكمل فيرمين ثلاثيته بعدها بثلاث دقائق، ثم حسم راشفورد الفوز بهدفه الثاني في الدقيقة 79 بعد هجمة مرتدة سريعة. 


الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
