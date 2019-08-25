الحريري: سقوط الطائرتين الاسرائيليتين في بيروت خرق للسيادة اللبنانية

Dimanche 25 Août 2019
الأناضول - بيروت/ادوار حداد - وصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بانه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701
جاء ذلك في بيان للحريري تعليقاً على الحادثتين.
وأضاف، أنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، "سيما وان العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع الاوضاع نحو مزيد من التوتر".
وأضاف قائلاً، "إن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها".
وأشار الحريري أن "الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".
وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة اسرائيلية مسيرة سقطت فجر اليوم الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.
ونقلت الـقناة اللبنانية LBCI، عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله: انه قرابة منتصف الليل سقطت طائرة استطلاع اسرائيلية في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، فوق سطح أحد المباني وقد تمكن عناصر من الحزب من سحب الطائرة الى مكان آمن.
وبحسب المسؤول في الحزب فإن "العدو الاسرائيلي أرسل طائرة استطلاع ثانية الى المكان نفسه انفجرت من دون معرفة الاسباب وسقطت في بؤرة خالية ما ادى الى نشوب حريق في المكان".
جاء ذلك في بيان للحريري تعليقاً على الحادثتين.
وأضاف، أنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، "سيما وان العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع الاوضاع نحو مزيد من التوتر".
وأضاف قائلاً، "إن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها".
وأشار الحريري أن "الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".
وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة اسرائيلية مسيرة سقطت فجر اليوم الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.
ونقلت الـقناة اللبنانية LBCI، عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله: انه قرابة منتصف الليل سقطت طائرة استطلاع اسرائيلية في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، فوق سطح أحد المباني وقد تمكن عناصر من الحزب من سحب الطائرة الى مكان آمن.
وبحسب المسؤول في الحزب فإن "العدو الاسرائيلي أرسل طائرة استطلاع ثانية الى المكان نفسه انفجرت من دون معرفة الاسباب وسقطت في بؤرة خالية ما ادى الى نشوب حريق في المكان".
En continu
- Hier 23:56 الصحبي بن فرج ... ونظرية بارسيبرليس 2
- Hier 22:23 حمة الهمامي: أنا حفيد عز الدين القسام
- Hier 19:20 نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن!!!
- Hier 18:57 بطولة الرابطة الاولى - الجولة الاولى النتائج
- Hier 11:08 رجّة المطار وزلزال مجاز الباب..
- Hier 10:46 بدأت الغربلة ،،،
- Hier 22:20 لم نخش بن علي و لن نخشى الشاهد و من والاه...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:32
|19:00
|16:04
|12:28
|05:44
|04:12
|
31°
|32°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|32°-26
|36°-27
|38°-27
|33°-24
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 760) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 505) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 78 256) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 148) كلات بعضها ..
( 67 030) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 573) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 929) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 208) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 50 254) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 593) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 187) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 626) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 535) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 199) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 922) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 188) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 538) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 419) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 41 237) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 225) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
Par:lechef (Tunisia )
Sur: حافظ قائد السبسي :الشاهد الي كان ''يتلبد في الكولوارات'' ولا اليوم يتبع فينا ويهدد فينا