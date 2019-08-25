الحريري: سقوط الطائرتين الاسرائيليتين في بيروت خرق للسيادة اللبنانية

Dimanche 25 Août 2019



الأناضول

- بيروت/ادوار حداد - وصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بانه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701جاء ذلك في بيان للحريري تعليقاً على الحادثتين.وأضاف، أنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، "سيما وان العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع الاوضاع نحو مزيد من التوتر".وأضاف قائلاً، "إن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها".وأشار الحريري أن "الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة اسرائيلية مسيرة سقطت فجر اليوم الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.ونقلت الـقناة اللبنانية LBCI، عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله: انه قرابة منتصف الليل سقطت طائرة استطلاع اسرائيلية في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، فوق سطح أحد المباني وقد تمكن عناصر من الحزب من سحب الطائرة الى مكان آمن.وبحسب المسؤول في الحزب فإن "العدو الاسرائيلي أرسل طائرة استطلاع ثانية الى المكان نفسه انفجرت من دون معرفة الاسباب وسقطت في بؤرة خالية ما ادى الى نشوب حريق في المكان".