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الصدق قبل الكاريزما

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
مرتجى محجوب

في بلادنا و خصوصاً بعد الثورة ، تجد تبارك الله ، جحافل من الخبراء في اختصاصات شتى ، بما فيهم من يسمون انفسهم حقا أو باطلا بالمختصين في الاتصال و التواصل .


أقول لهؤلاء و لكل من يدعي في العلم فلسفة بأنكم علمتم شيئا و غابت عنكم اشياء .

صحيح ان السيد عبد الكريم الزبيدي ووفق كل المعايير ، يشكو ضعفا في التعبير و الفصاحة اللغوية الشفوية ، الا ان الرجل و بمناسبة حضوره التلفزي في قناة الحوار التونسي ، قد تميز بصراحة و اسلوب مباشر ،مختصر و مفيد ينم عن صدق لا يمكن لخبيث أو مراوغ ان يوصله للمتلقي مهما اجتهد و تصنع .

و في كل الحالات ، فيكفي شعب تونس من الثرثرة و السفسطة و الكلام و ما نرجوه حتما هو الصدق في القول و الإخلاص في العمل لا غير .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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