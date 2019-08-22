الصدق قبل الكاريزما

Jeudi 22 Août 2019



في بلادنا و خصوصاً بعد الثورة ، تجد تبارك الله ، جحافل من الخبراء في اختصاصات شتى ، بما فيهم من يسمون انفسهم حقا أو باطلا بالمختصين في الاتصال و التواصل .أقول لهؤلاء و لكل من يدعي في العلم فلسفة بأنكم علمتم شيئا و غابت عنكم اشياء .صحيح ان السيد عبد الكريم الزبيدي ووفق كل المعايير ، يشكو ضعفا في التعبير و الفصاحة اللغوية الشفوية ، الا ان الرجل و بمناسبة حضوره التلفزي في قناة الحوار التونسي ، قد تميز بصراحة و اسلوب مباشر ،مختصر و مفيد ينم عن صدق لا يمكن لخبيث أو مراوغ ان يوصله للمتلقي مهما اجتهد و تصنع .و في كل الحالات ، فيكفي شعب تونس من الثرثرة و السفسطة و الكلام و ما نرجوه حتما هو الصدق في القول و الإخلاص في العمل لا غير .ناشط سياسي مستقل