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ألاسكا تسجل أعلى ارتفاع في الحرارة على الإطلاق

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
الأناضول - واشنطن - قال خبراء الطقس الأمريكيون، الأحد، إن ألاسكا شهدت أكثر الشهور ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، في بيان لها، إن متوسط درجة الحرارة في ألاسكا في يوليو/ تموز بلغ 14.5 درجة مئوية، ما يزيد بنحو 3 درجات مئوية عن المتوسط وأعلى بمقدار 0.4 درجة مئوية عن أعلى درجات حرارة سجلت في يوليو 2004، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.


وقال برايان بريتشنايدر من المركز الدولي لأبحاث القطب الشمالي التابع لجامعة ألاسكا فيربانكس، في تصريح صحفي، إن "ألاسكا شهدت زيادات عديدة في درجات الحرارة على مدى عقود".

وأوضح أنه "أصبح من الأسهل وجود ظروف جوية غير عادية نتيجة لارتفاع درجة حرارة المناخ".

وشوهدت آثار الشهر الدافئ في جميع أنحاء الولاية، مع اختفاء الجليد البحري شمال ألاسكا وظروف الجفاف جنوب شرقي الولاية المسمى "بانهاندل".

وفي السياق نفسه، أشار خبراء المناخ إلى أن مثل هذه الظواهر الجوية غير العادية، من المرجح أن تصبح أكثر شيوعا في ظل الارتفاع المستمر لدرجة حرارة المناخ.

  
  
     
  
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