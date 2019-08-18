ألاسكا تسجل أعلى ارتفاع في الحرارة على الإطلاق

Dimanche 18 Août 2019
الأناضول - واشنطن - قال خبراء الطقس الأمريكيون، الأحد، إن ألاسكا شهدت أكثر الشهور ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق.
وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، في بيان لها، إن متوسط درجة الحرارة في ألاسكا في يوليو/ تموز بلغ 14.5 درجة مئوية، ما يزيد بنحو 3 درجات مئوية عن المتوسط وأعلى بمقدار 0.4 درجة مئوية عن أعلى درجات حرارة سجلت في يوليو 2004، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال برايان بريتشنايدر من المركز الدولي لأبحاث القطب الشمالي التابع لجامعة ألاسكا فيربانكس، في تصريح صحفي، إن "ألاسكا شهدت زيادات عديدة في درجات الحرارة على مدى عقود".
وأوضح أنه "أصبح من الأسهل وجود ظروف جوية غير عادية نتيجة لارتفاع درجة حرارة المناخ".
وشوهدت آثار الشهر الدافئ في جميع أنحاء الولاية، مع اختفاء الجليد البحري شمال ألاسكا وظروف الجفاف جنوب شرقي الولاية المسمى "بانهاندل".
وفي السياق نفسه، أشار خبراء المناخ إلى أن مثل هذه الظواهر الجوية غير العادية، من المرجح أن تصبح أكثر شيوعا في ظل الارتفاع المستمر لدرجة حرارة المناخ.
وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، في بيان لها، إن متوسط درجة الحرارة في ألاسكا في يوليو/ تموز بلغ 14.5 درجة مئوية، ما يزيد بنحو 3 درجات مئوية عن المتوسط وأعلى بمقدار 0.4 درجة مئوية عن أعلى درجات حرارة سجلت في يوليو 2004، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال برايان بريتشنايدر من المركز الدولي لأبحاث القطب الشمالي التابع لجامعة ألاسكا فيربانكس، في تصريح صحفي، إن "ألاسكا شهدت زيادات عديدة في درجات الحرارة على مدى عقود".
وأوضح أنه "أصبح من الأسهل وجود ظروف جوية غير عادية نتيجة لارتفاع درجة حرارة المناخ".
وشوهدت آثار الشهر الدافئ في جميع أنحاء الولاية، مع اختفاء الجليد البحري شمال ألاسكا وظروف الجفاف جنوب شرقي الولاية المسمى "بانهاندل".
وفي السياق نفسه، أشار خبراء المناخ إلى أن مثل هذه الظواهر الجوية غير العادية، من المرجح أن تصبح أكثر شيوعا في ظل الارتفاع المستمر لدرجة حرارة المناخ.
En continu
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
- Hier 21:30 النادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس للمرة الخامسة
- Hier 12:04 خميس الجهيناوي.. الغياب القاتل!!
- Hier 10:21 سلمى اللّومي تعشق حماتها لأنّها أنجبت حياتها
- Hier 07:33 الطب يحسم سبب ''وفاة'' جيفري إبستين
- Hier 06:50 فضيحة الــ101 سؤال !!!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:09
|16:08
|12:30
|05:39
|04:04
|
32°
|37°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|37°-25
|37°-24
|37°-25
|36°-25
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 204) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 058) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 991) كلات بعضها ..
( 66 798) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 474) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 701) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 110) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 666) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 801) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 101) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 899) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 068) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 444) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 383) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 366) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 322) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 764) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 295) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 285) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 165) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:lechef ( )
Sur: المرزوقي في حوار مع باب نات.. عن آخر كلامه مع السيسي ومرسي ..عن قواعد النهضة..عن خصوم قطر على موائد قطر...!