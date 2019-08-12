ليبيا.. اشتباكات متقطعة بين قوات الوفاق ومليشيات حفتر

Lundi 12 Août 2019
الأناضول - شهدت عدة مناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، اشتباكات متقطعة بين قوات حكومة الوفاق، ومليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في آخر يوم من هدنة عيد الأضحى، التي دعت إليها البعثة الأممية في البلاد.
ووفق مراسل الأناضول، فإن الاشتباكات المتقطعة بدأت بالأسلحة الثقيلة، في محاور عين زارة والخلة (خلة عون) وطريق المطار، جنوبي طرابلس، حيث سمعت أصواتها بشكل متقطع.
وأضاف أن الهدنة التي دعت لها البعثة الأممية لم تنته، ولكن قوات حفتر عند إعلانها بقبول الهدنة أوضحت أن نهاية الهدنة ستكون، الإثنين، عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ).
والأحد، اتهمت قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، قوات خليفة حفتر بخرق الهدنة (الأحد والإثنين)، بعد قصفها بقذائف مدفعية وصاروخية حي سوق الجمعة ومطار معيتيقة الدولي شمالي طرابلس، مما أدى إلى توقيف الملاحة به لساعات.
ووفق مراسل الأناضول، فإن الاشتباكات المتقطعة بدأت بالأسلحة الثقيلة، في محاور عين زارة والخلة (خلة عون) وطريق المطار، جنوبي طرابلس، حيث سمعت أصواتها بشكل متقطع.
وأضاف أن الهدنة التي دعت لها البعثة الأممية لم تنته، ولكن قوات حفتر عند إعلانها بقبول الهدنة أوضحت أن نهاية الهدنة ستكون، الإثنين، عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ).
والأحد، اتهمت قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، قوات خليفة حفتر بخرق الهدنة (الأحد والإثنين)، بعد قصفها بقذائف مدفعية وصاروخية حي سوق الجمعة ومطار معيتيقة الدولي شمالي طرابلس، مما أدى إلى توقيف الملاحة به لساعات.
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Par:mandhouj (France )
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