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السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
الأناضول - مكة المكرمة - شهدت المشاعر المقدسة، اليوم السبت، أمطار غزيرة، في ظل ما هو متعارف في هذا التوقيت سنويا من ارتفاع في درجات الحرارة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، عصر السبت، "هطلت مساء اليوم، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، شملت منى وعرفات ومزدلفة، ارتوت على إثرها الأرض وما زالت الأمطار مستمرة".


ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالبلاد، الحجاج لأخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، في ضوء هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة.

وكانت تحذيرات لخبراء طقس، صدرت قبل أيام من إمكانية وصول درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج إلى 50 درجة مئوية، ووصول درجات الرطوبة في بعض الأيام إلى 85 بالمائة، ما سيزيد من شعور الأفراد بارتفاع درجات الحرارة.

اكتمل وصول جموع حجيج بيت الله الحرام، إلى صعيد عرفات غربي السعودية، لأداء ركن الحج الأعظم، ودعا خطيب يوم عرفة بأن "يصلح أحوال المسلمين ويؤلف ذات بينهم".

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (رسمية) السبت، في بيان إن "إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ9 من صباح السبت بلغ مليونين، و487 ألفا، و160 حاجا"، في حصيلة غير نهائية.

  
  
     
  
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