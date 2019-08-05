الطبوبي يعترف بالهزيمة..

Lundi 05 Août 2019
نصرالدين السويلمي
بشكل ضمني اعترف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، جاء الاعتراف على غير المتوقع قبل وقت طويل نسبيا من انطلاق الاستحقاق، وبعد أن أصبحت حظوظ الاتحاد في الترشيح الجدي او التنافس الواقعي تحت الصفر،وبعد ان تبين أن سوق السياسة في تونس بعد ثورة الحرية والكرامة تتطلب الكثير من الأدوات من خارج الإضرابات وقطع الطريق وتحشيد العصابات لإغلاق المرفق العام أمام المواطنين بقوة الميليشيات النقابية.
اعترف الطبوبي بالفشل التام وليس النسبي حين صرخ في حشد صفاقس"استعدوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة تكسير العظم" ، ولو كان الرجل يعتقد في النجاح الكلي او النسبي ما كان ليعطي اشارة انطلاق الخراب قبل ان تبدأ حتى الحملة الانتخابية ناهيك عن ظهور النتائج والجهات الفائزة، بل ما كان سيلوح بغول الخراب ويقدم إشارات محبطة لسوق الاقتصاد والاستثمار وللعملية الانتخابية ولتجربة تونس التي يراقبها العالم، لو كان للأحزاب والعائلات الفكرية المالكة لأسهم الاتحاد حظوظ تذكر في السباق الرئاسي او التشريعي، لكنه ولما ايقن ان لا رجاء في تموقع وطدي او جبهاوي او لاي من المكونات القومية النافذة في ساحة محمد علي، لما تيقن من ذلك أعلن الحرب القذرة بشكل مسبق، واطلاق اشارت شنيعة يهدف من خلالها الى لفت الانظار عن عرس تونس، ومشاغبة المحطة العربية الاروع.
كانت بعض الاصوات حكيمة حين أيدت دخول الاتحاد إلى عالم السياسة، كانت تلك رغبة واضحة تبحث عن ترويض الهيجان النقابي من خلال منح ميليشياته شرف المشاركة في قيادة اروع مراحل تونس، وسحبهم الى مربع البناء بدل مربع التحطيم الممنهج، لكن رموز الاتحاد فشلوا في ذلك وعادوا الى ممارساتهم القديمة الجديدة، والغريب ان الكل يبشر بتونس المستقبل، السليمة والنطيحة والمتردية، حتى صاحب القناة يعد بالغد الأفضل لتونس، الا الإمارات واعلام العسكر في مصر وكتائب التخريب النقابي، ثلاثي يصر على تركيع تونس، قال قائل الامارات بان تونس ستسقط بعد مصر بثلاث سنوات، وقال قائل عسكر مصر ان تونس ستكتشف قريبا انها اطلقت من على ارضها الربيع العبري وليس العربي، وقال قائل الاتحاد اننا نجحنا في شل تونس برا وبحرا وجوا، لقد كان النقابوج المتونس أكثر شراهة للتدمير من العدو المنفّط والآخر المعسكر!
بشكل ضمني اعترف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، جاء الاعتراف على غير المتوقع قبل وقت طويل نسبيا من انطلاق الاستحقاق، وبعد أن أصبحت حظوظ الاتحاد في الترشيح الجدي او التنافس الواقعي تحت الصفر،وبعد ان تبين أن سوق السياسة في تونس بعد ثورة الحرية والكرامة تتطلب الكثير من الأدوات من خارج الإضرابات وقطع الطريق وتحشيد العصابات لإغلاق المرفق العام أمام المواطنين بقوة الميليشيات النقابية.
اعترف الطبوبي بالفشل التام وليس النسبي حين صرخ في حشد صفاقس"استعدوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة تكسير العظم" ، ولو كان الرجل يعتقد في النجاح الكلي او النسبي ما كان ليعطي اشارة انطلاق الخراب قبل ان تبدأ حتى الحملة الانتخابية ناهيك عن ظهور النتائج والجهات الفائزة، بل ما كان سيلوح بغول الخراب ويقدم إشارات محبطة لسوق الاقتصاد والاستثمار وللعملية الانتخابية ولتجربة تونس التي يراقبها العالم، لو كان للأحزاب والعائلات الفكرية المالكة لأسهم الاتحاد حظوظ تذكر في السباق الرئاسي او التشريعي، لكنه ولما ايقن ان لا رجاء في تموقع وطدي او جبهاوي او لاي من المكونات القومية النافذة في ساحة محمد علي، لما تيقن من ذلك أعلن الحرب القذرة بشكل مسبق، واطلاق اشارت شنيعة يهدف من خلالها الى لفت الانظار عن عرس تونس، ومشاغبة المحطة العربية الاروع.
كانت بعض الاصوات حكيمة حين أيدت دخول الاتحاد إلى عالم السياسة، كانت تلك رغبة واضحة تبحث عن ترويض الهيجان النقابي من خلال منح ميليشياته شرف المشاركة في قيادة اروع مراحل تونس، وسحبهم الى مربع البناء بدل مربع التحطيم الممنهج، لكن رموز الاتحاد فشلوا في ذلك وعادوا الى ممارساتهم القديمة الجديدة، والغريب ان الكل يبشر بتونس المستقبل، السليمة والنطيحة والمتردية، حتى صاحب القناة يعد بالغد الأفضل لتونس، الا الإمارات واعلام العسكر في مصر وكتائب التخريب النقابي، ثلاثي يصر على تركيع تونس، قال قائل الامارات بان تونس ستسقط بعد مصر بثلاث سنوات، وقال قائل عسكر مصر ان تونس ستكتشف قريبا انها اطلقت من على ارضها الربيع العبري وليس العربي، وقال قائل الاتحاد اننا نجحنا في شل تونس برا وبحرا وجوا، لقد كان النقابوج المتونس أكثر شراهة للتدمير من العدو المنفّط والآخر المعسكر!
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Par:citizenvoice (Tunisia )
Sur: الطبوبي: يا أبناء وبنات حشّاد استعدّوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة كسر عظام