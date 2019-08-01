هل أخطأ الطبوبي ؟

Jeudi 01 Août 2019



"الطبوبي يؤكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيحدد مواصفات يجب أن تتوفر في الرئيس المقبل للبلاد " هكذا ورد من المصدر، ولان الخبر اثقل من ان يصدق كان الخيار الوحيد هو الجنوح الى فرضية الالتباس على الناقل او على القائل، والارجح وبعد رواج الخبر ان الالتباس وقع لدى السيد نورالدين الطبوبي وانه كان يقصد بالتحديد "ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيحدد مواصفات يجب أن تتوفر في الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل" هكذا أسلم لنا وللاتحاد وللطبوبي، وهكذا يتحول التصريح من مهزلة ومسخرة الى جذوة امل، لعله ينصلح حال هذه المنظومة العاطلة المعطلة التي تتعامل مع مستجدات 2020 بعقلية ستيناتية قاحلة موغلة في البداوة السياسية الغليظة الركيكة.سبق للإعلامي سفيان بن فرحان واكد على أمواج راديو ماد، وجود 7 من الجبهة الشعبية داخل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، ما يعني ان المادة الشخمة لتنفيذي للاتحاد تتشكل بالأساس من رموز جبهاوية بعضها مواليد وطد! من هنا علينا ان نستحضر كيف سيكون الرئيس الجديد إذا أخضعناه الى شروط الوطد الذي خرب الجبهة الشعبية وقام بعملية قذرة في ظهر حزب العمال، نسف بها جهود سنوات طويلة من تجميع العائلة اليسارية العروبية، أسقط بها الجبهة من رقم ثلاثة على الساحة الى اللارقم واللاتصنيف وربما قذف بها بعيدا عن باردو إذ لا حديث عن القصبة وقرطاج.نرجح فرضية الالتباس عند الطبوبي، لان تونس ليست في حاجة الى عقل نفذ 30الف اضراب بعد الثورة، وليست في حاجة إلى عصابات نقابوجية تفرض إغلاق المستشفيات بالقوة أمام المرضى، وليست في حاجة الى نصيحة ممن تبجح بشل حركة تونس برا وبحرا وجوا، كما أنها ليست في حاجة الى استشارة من ذهب الى عقر دار سفاح البراميل المتفجرة، ومن دخل بهم السفاح بشهادتهم بعظمة لسانهم، تونس ليست في حاجة الى بلاك ووتر نقابي يحرس المؤسسات العمومية من الإصلاح ويقتطعها لنفسه ولبعض خاصته، يمنع فيها البناء والتشييد ويتركها مساحة محتلة ترعى فيها قياداته ورموزه وفتواته.وحتى نوضح الرؤية أكثر للسيد الامين العام، ياسيدي نحن بصدد اختيار رئيس حكيم ذكي يوظف تجربته في صالح الانتقال الديمقراطي وليس في صالح الاجتثاث والاستئصال والسمسرة الأيديولوجيا، ايها الاخ الامين العام، تونس تبحث عن الرئيس المقبل وليس عن الراقصة زينة أو عزيزة او زينة وعزيزة معا، ايها السيد الامين العام ان الفروقات شاسعة بين 11 مليون مواطن وبين 200 علّوش، يحتاج المقام إلى الإمعان وليس الى الرشقان.