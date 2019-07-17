Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Aman Ya Lil  

الشاب بشير : الصبابة ولو باندية ولدت في سجن الرومي وصاحبها محكوم بالسجن مدى الحياة

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - قال الثلاثاء 16 جويلية، الفنان شاب بشير إن أغنية الصبابة ولو باندية التي اشتهرت مؤخرا خاصة من خلال مسلسل النوبة ولدت في سجن الرومي وصاحبها يدعى محسن وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.
وفي تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أوضح الشاب بشير أن السجين محسن تعرّض للخيانة من زوجته وأقدم على قتلها وقتل ابنته واشار إلي أنه تعرّف عليه عندما كان مقيما بسجن 9 أفريل بسب بقضية عنف.




  
  
     
  
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Special can 201
    20:00: Tunisie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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