الشاب بشير : الصبابة ولو باندية ولدت في سجن الرومي وصاحبها محكوم بالسجن مدى الحياة

Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات







- قال الثلاثاء 16 جويلية، الفنان شاب بشير إن أغنية الصبابة ولو باندية التي اشتهرت مؤخرا خاصة من خلال مسلسل النوبة ولدت في سجن الرومي وصاحبها يدعى محسن وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.وفي تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أوضح الشاب بشير أن السجين محسن تعرّض للخيانة من زوجته وأقدم على قتلها وقتل ابنته واشار إلي أنه تعرّف عليه عندما كان مقيما بسجن 9 أفريل بسب بقضية عنف.