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أمم إفريقيا.. فوز قاتل للمغرب على جنوب إفريقيا بهدف بوصوفة

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
الأناضول - حقق المنتخب المغربي، الإثنين، فوزًا قاتلًا على جنوب إفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد المغرب إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط.


جاءت المباراة حذرة من جانب لاعبي الفريقين في أغلب فترات اللقاء حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث استمر الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بالفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، جاءت الدقيقة 90 لتشهد هدف التقدم للمغرب عن طريق مبارك بوصوفة إثر تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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