أمم إفريقيا مصر 2019.. مدغشقر تسعى لمواصلة المفاجآت على حساب بوروندي

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - يسعى منتخب مدغشقر، غدا الخميس، لمواصلة مفاجآته ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بمصر، عندما يصطدم ببوروندي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.
وتمكن المنتخب المالغاشي من تحقيق المفاجأة بالجولة الأولى بعدما حصل على أول نقطة له في أول مشاركة له بالعرس القاري عقب التعادل مع غينيا بهدفين لكل منهما.
ورفض الفرنسي نيكولاس ديبويس المدير الفني لمدغشقر التقليل من حجم منافسه وخوض المباراة بمنتهي الجدية منذ البداية في محاولة للاقتراب خطوة من تحقيق الحلم بالتأهل إلى ثمن النهائي القاري.
ويمتلك المنتخب المالغاشي ضمن صفوفه العديد من العناصر المتميزة أمثال ويليام جروس، وماركو إلايماهاريتا، وتوماس فونتين.
على الجانب الآخر، سيخوض منتخب بوروندي لقاء الغد بمعنويات استثنائية حيث أن الهزيمة ستعني خروجه رسميًا من البطولة القارية، ولن يكون أمامه أي أمل في انتزاع بطاقة العبور للدور التالي.
ويعول الجهاز الفني لبوروندي بقيادة اوليفير نيونجيكو على الثنائي الهجومي سايدو بيراهينو، وعبد الرزاق فيستون، وغيرهما من النجوم المتميزين بالفريق الكروي.
وستكون مواجهة الغد هي الأولى بين المنتخبين حيث لم يسبق لهما أن لعبا ضد بعضهما البعض على الإطلاق.
وتمكن المنتخب المالغاشي من تحقيق المفاجأة بالجولة الأولى بعدما حصل على أول نقطة له في أول مشاركة له بالعرس القاري عقب التعادل مع غينيا بهدفين لكل منهما.
ورفض الفرنسي نيكولاس ديبويس المدير الفني لمدغشقر التقليل من حجم منافسه وخوض المباراة بمنتهي الجدية منذ البداية في محاولة للاقتراب خطوة من تحقيق الحلم بالتأهل إلى ثمن النهائي القاري.
ويمتلك المنتخب المالغاشي ضمن صفوفه العديد من العناصر المتميزة أمثال ويليام جروس، وماركو إلايماهاريتا، وتوماس فونتين.
على الجانب الآخر، سيخوض منتخب بوروندي لقاء الغد بمعنويات استثنائية حيث أن الهزيمة ستعني خروجه رسميًا من البطولة القارية، ولن يكون أمامه أي أمل في انتزاع بطاقة العبور للدور التالي.
ويعول الجهاز الفني لبوروندي بقيادة اوليفير نيونجيكو على الثنائي الهجومي سايدو بيراهينو، وعبد الرزاق فيستون، وغيرهما من النجوم المتميزين بالفريق الكروي.
وستكون مواجهة الغد هي الأولى بين المنتخبين حيث لم يسبق لهما أن لعبا ضد بعضهما البعض على الإطلاق.
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