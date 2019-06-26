Radio Babnet Tunisie On Air: Azifat - Layali Ichbilia  

أمم إفريقيا مصر 2019.. مدغشقر تسعى لمواصلة المفاجآت على حساب بوروندي

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - يسعى منتخب مدغشقر، غدا الخميس، لمواصلة مفاجآته ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بمصر، عندما يصطدم ببوروندي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وتمكن المنتخب المالغاشي من تحقيق المفاجأة بالجولة الأولى بعدما حصل على أول نقطة له في أول مشاركة له بالعرس القاري عقب التعادل مع غينيا بهدفين لكل منهما.


ورفض الفرنسي نيكولاس ديبويس المدير الفني لمدغشقر التقليل من حجم منافسه وخوض المباراة بمنتهي الجدية منذ البداية في محاولة للاقتراب خطوة من تحقيق الحلم بالتأهل إلى ثمن النهائي القاري.

ويمتلك المنتخب المالغاشي ضمن صفوفه العديد من العناصر المتميزة أمثال ويليام جروس، وماركو إلايماهاريتا، وتوماس فونتين.

على الجانب الآخر، سيخوض منتخب بوروندي لقاء الغد بمعنويات استثنائية حيث أن الهزيمة ستعني خروجه رسميًا من البطولة القارية، ولن يكون أمامه أي أمل في انتزاع بطاقة العبور للدور التالي.

ويعول الجهاز الفني لبوروندي بقيادة اوليفير نيونجيكو على الثنائي الهجومي سايدو بيراهينو، وعبد الرزاق فيستون، وغيرهما من النجوم المتميزين بالفريق الكروي.

وستكون مواجهة الغد هي الأولى بين المنتخبين حيث لم يسبق لهما أن لعبا ضد بعضهما البعض على الإطلاق.

  
  
     
  
festival-a6f4fe61cee38faf4857c9f0a0b89a44-2019-06-26 09:31:55






0 de 0 commentaires pour l'article 184637



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 26 جوان 2019 | 22 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
30°
 33° % 40 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2334°-2535°-2536°-2436°-25
  • Avoirs en devises
    13126,4

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,29764 DT        1$ =2,87833 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   407,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561544236|184637 406|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires