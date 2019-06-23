Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - إسطنبول - هنأ المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، منافسه في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على تصدره بعد فرز معظم النتائج.
جاء ذلك في كلمة ليلدريم، مساء الأحد، بعد رفع اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الحظر على نشر نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم.
وقال يلدريم: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح".
وأضاف يلدريم: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول".
وتابع يلدريم: "أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول ومستقبلها".
جاء ذلك في كلمة ليلدريم، مساء الأحد، بعد رفع اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الحظر على نشر نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم.
وقال يلدريم: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح".
وأضاف يلدريم: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول".
وتابع يلدريم: "أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول ومستقبلها".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:إسطنبول.. يلدريم يهنئ منافسه إمام أوغلو ويتعهد بمساعدته