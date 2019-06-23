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إسطنبول.. يلدريم يهنئ منافسه إمام أوغلو ويتعهد بمساعدته

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - إسطنبول - هنأ المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، منافسه في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على تصدره بعد فرز معظم النتائج.

جاء ذلك في كلمة ليلدريم، مساء الأحد، بعد رفع اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الحظر على نشر نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم.


وقال يلدريم: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح".

وأضاف يلدريم: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول".

وتابع يلدريم: "أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول ومستقبلها".

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 184479

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 23 Juin 2019 à 19h 19m |           
من أفضل ما ابتكره السابينس الذكي المسالم لمواجهة النياندرتال القوي الدموي -الرياضة ثم الديمقراطية-فهنيئا للأتراك بالروح الرياضية بما أفرزته الصناديق .

Ahmed01  (France)  |Dimanche 23 Juin 2019 à 18h 08m |           
نرجسيّة السلطان الإخواني ومكابرته هما من وضع هذا الرجل الطيب في موقف لا يحسد عليه
للانتصارات آباء كثيرون... أمّا الهزيمة فهي لقيطة أو يتيمة



Special can 201
    15:30 Maroc - Namibie (1-0)
    18:00 Sénégal - Tanzanie
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Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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