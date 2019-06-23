المغرب تخطف ناميبيا بهدف قاتل في أمم إفريقيا

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - انتزع المنتخب المغربي، الأحد، 3 نقاط غالية في بداية مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب المنتخب المغربي على نظيره الناميبي بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.
بذلك، انتزع المغاربة أول ثلاث نقاط لهم يتصدرون بها قمة الترتيب مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة كوت ديفوار مع جنوب إفريقيا غدًا الإثنين ضمن المجموعة ذاتها.
تسيد الحذر الدقائق الأولى من اللقاء من جانب لاعبي الفريقين، رغم محاولات ناميبيا على فترات متباعدة لتسجيل هدف التقدم وإرباك حسابات المنتخب المغربي.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تشهد فرصًا للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو المغرب من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف، قابله ميل أداء ناميبيا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، جاء هدف الفوز للمغرب بالنيران الصديقة عن طريق إتامونوا كيميني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90 ليخرج المغاربة فائزين بالثلاث نقاط.
وتغلب المنتخب المغربي على نظيره الناميبي بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.
بذلك، انتزع المغاربة أول ثلاث نقاط لهم يتصدرون بها قمة الترتيب مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة كوت ديفوار مع جنوب إفريقيا غدًا الإثنين ضمن المجموعة ذاتها.
تسيد الحذر الدقائق الأولى من اللقاء من جانب لاعبي الفريقين، رغم محاولات ناميبيا على فترات متباعدة لتسجيل هدف التقدم وإرباك حسابات المنتخب المغربي.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تشهد فرصًا للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو المغرب من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف، قابله ميل أداء ناميبيا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، جاء هدف الفوز للمغرب بالنيران الصديقة عن طريق إتامونوا كيميني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90 ليخرج المغاربة فائزين بالثلاث نقاط.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
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|-
|-
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|Demi Finale
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