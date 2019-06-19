ليبيا.. قوات الوفاق تعلن تدمير طائرة حربية تابعة لحفتر

Mercredi 19 Juin 2019
الأناضول - أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، عن تدمير طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة بقاعدة الوطية الجوية، جنوب غربي العاصمة.
وقالت القوات في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، إن "نسور الجو لحكومة الوفاق دمر طائرة حربية من النوع السوخوي في قاعدة الوطية الجوية" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
بدوره، صرح الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) بأن سلاح الجو دمر طائرة عسكرية تابعة لقوات حفتر قبل إقلاعها من قاعدة الوطية.
وفي سياق متصل، قال بيان آخر للعملية، إنه تم تدمير 3 آليات عسكرية، ومدرعة إماراتية وهي تتقدم في محور المطار، بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق لمواقع قوات حفتر.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من قبل قوات حفتر حتى الساعة 11:30 تغ.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.
وقالت القوات في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، إن "نسور الجو لحكومة الوفاق دمر طائرة حربية من النوع السوخوي في قاعدة الوطية الجوية" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
بدوره، صرح الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) بأن سلاح الجو دمر طائرة عسكرية تابعة لقوات حفتر قبل إقلاعها من قاعدة الوطية.
وفي سياق متصل، قال بيان آخر للعملية، إنه تم تدمير 3 آليات عسكرية، ومدرعة إماراتية وهي تتقدم في محور المطار، بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق لمواقع قوات حفتر.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من قبل قوات حفتر حتى الساعة 11:30 تغ.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.
En continu
- Hier 20:42 نبيل القروي: انتحرت المنظومة ...
- Hier 19:56 مئات التونسيين يؤدون صلاة الغائب على مرسي
- Hier 16:45 كان يجب ان يموت..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
32°
|31°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|31°-23
|39°-26
|43°-29
|35°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
(132 131) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 118) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 705) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 469) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 343) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 51 208) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 50 365) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 165) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 139) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 264) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 548) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 580) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 581) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 35 285) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 620) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 209) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 117) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 162) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 735) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 801) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: ملامح حول التنقيحات الجديدة لقانون الانتخابات والاستفتاء