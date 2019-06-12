ارتفاع أرباح ''أرامكو السعودية'' 46.3 بالمئة في 2018 إلى 111.1 مليار دولار

Mercredi 12 Juin 2019
الأناضول - الرياض/ طارق خالد - ارتفعت الأرباح الصافية لـ"ارامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 46.3 بالمئة في العام 2018، إلى 111.1 مليار دولار.
وبحسب القوائم المالية المعلنة من قبل الشركة، الأربعاء، كانت الشركة قد حققت أرباحا صافية بقيمة 75.9 مليار دولار في 2017.
وتُعد هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها الشركة قوائم مالية مفصلة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام.
وكانت الخطة المبدئية للشركة، هي جمع 100 مليار دولار على الأقل، من خلال طرح عام أولي لحصة صغيرة (5 بالمئة) فيها خلال النصف الثاني 2018، لكن ذلك لم يتم.
وطوال عامين تقريبا، قال المسؤولون السعوديون مرارا، إن الاكتتاب العام للشركة على المسار الصحيح، دون إعطاء موعد دقيق للطرح.
لكن للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" أمين الناصر، لإمكانية تأخر الطرح حتى 2019، وثم تم إعلان مواعيد أبعد من ذلك تصل إلى 2021.
ووفقا للبيانات المالية المعلنة الأربعاء، صعدت الأصول بنسبة 22.1 بالمئة، إلى 359 مليار دولار، مقابل 294 مليار دولار.
وبحسب القوائم المالية المعلنة من قبل الشركة، الأربعاء، كانت الشركة قد حققت أرباحا صافية بقيمة 75.9 مليار دولار في 2017.
وتُعد هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها الشركة قوائم مالية مفصلة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام.
وكانت الخطة المبدئية للشركة، هي جمع 100 مليار دولار على الأقل، من خلال طرح عام أولي لحصة صغيرة (5 بالمئة) فيها خلال النصف الثاني 2018، لكن ذلك لم يتم.
وطوال عامين تقريبا، قال المسؤولون السعوديون مرارا، إن الاكتتاب العام للشركة على المسار الصحيح، دون إعطاء موعد دقيق للطرح.
لكن للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" أمين الناصر، لإمكانية تأخر الطرح حتى 2019، وثم تم إعلان مواعيد أبعد من ذلك تصل إلى 2021.
ووفقا للبيانات المالية المعلنة الأربعاء، صعدت الأصول بنسبة 22.1 بالمئة، إلى 359 مليار دولار، مقابل 294 مليار دولار.
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Par:sarra2012 (Tunisia )
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