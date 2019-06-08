تنس: آشليه بارتي أول أسترالية تتوج ببطولة ''رولان غاروس''

Samedi 08 Juin 2019



الأناضول

- توّجت الأسترالية آشليه بارتي، السبت، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" للمرة الأولى في التاريخ.وتغلبت آشليه بارتي على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-4.بذلك، أصبحت بارتي أول أسترالية تتوّج ببطولة "رولان غاروس" على مدار التاريخ.وتعتبر البلجيكية جوستين هينان أكثر اللاعبات تتويجا ببطولة فرنسا المفتوحة بإجمالي 4 ألقاب.وتعد بطولة فرنسا الدولية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 26 مايو/أيار الماضي، لتنتهي اليوم بالنسبة للنساء، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.