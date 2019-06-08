تنس: آشليه بارتي أول أسترالية تتوج ببطولة ''رولان غاروس''

Samedi 08 Juin 2019
الأناضول - توّجت الأسترالية آشليه بارتي، السبت، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" للمرة الأولى في التاريخ.
وتغلبت آشليه بارتي على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-4.
بذلك، أصبحت بارتي أول أسترالية تتوّج ببطولة "رولان غاروس" على مدار التاريخ.
وتعتبر البلجيكية جوستين هينان أكثر اللاعبات تتويجا ببطولة فرنسا المفتوحة بإجمالي 4 ألقاب.
وتعد بطولة فرنسا الدولية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 26 مايو/أيار الماضي، لتنتهي اليوم بالنسبة للنساء، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.
وتغلبت آشليه بارتي على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-4.
بذلك، أصبحت بارتي أول أسترالية تتوّج ببطولة "رولان غاروس" على مدار التاريخ.
وتعتبر البلجيكية جوستين هينان أكثر اللاعبات تتويجا ببطولة فرنسا المفتوحة بإجمالي 4 ألقاب.
وتعد بطولة فرنسا الدولية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 26 مايو/أيار الماضي، لتنتهي اليوم بالنسبة للنساء، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.
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Par:karimyousef (France )
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