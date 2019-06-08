Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Msaharni  

تنس: آشليه بارتي أول أسترالية تتوج ببطولة ''رولان غاروس''

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
الأناضول - توّجت الأسترالية آشليه بارتي، السبت، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" للمرة الأولى في التاريخ.

وتغلبت آشليه بارتي على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-4.


بذلك، أصبحت بارتي أول أسترالية تتوّج ببطولة "رولان غاروس" على مدار التاريخ.

وتعتبر البلجيكية جوستين هينان أكثر اللاعبات تتويجا ببطولة فرنسا المفتوحة بإجمالي 4 ألقاب.

وتعد بطولة فرنسا الدولية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 26 مايو/أيار الماضي، لتنتهي اليوم بالنسبة للنساء، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.

  
  
     
  
festival-de63a9ec681a68754c635c194c338432-2019-06-08 18:11:22






0 de 0 commentaires pour l'article 183599



En continu

السبت 08 جوان 2019 | 4 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:39 16:10 12:25 04:59 03:05
32°
 29° % 49 :الرطــوبة
تونــس 23°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
29°-2341°-2928°-2129°-2230°-21
  • Avoirs en devises
    12785,1

  • (7 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juin)   754,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560017008|183599 331|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires