الترجي يفوز على الشبيبة ويتوج بطلا للمرة الثالثة على التوالي

Lundi 03 Juin 2019



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- توج الترجي الرياضي مساء اليوم الاثنين بلقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم 2018-2019 اثر فوزه على شبيبة القيروان بنتيجة 0/4 بالملعب الاولمبي بالمنزه في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 23 للمسابقة .وتمكن الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز من رفع رصيده الى 56 نقطة وبالتالي الاحتفاظ بلقب البطولة الذي فاز به للمرة الثالثة على التوالي وجاء بعد 3 ايام فقط من احراز فريق "باب سويقة" كاس رابطة ابطال افريقيا وهو تتويج يتزامن ايضا مع احتفالات الفريق بمائويته .وجاء تفوق الترجي بفضل اهداف ادم الرجايبي (35) وهيثم الجويني (65) وسعد بقير (72) و (86) بعد ان فرض ابناء المدرب معين الشعباني سيطرة ميدانية كاملة على مجريات اللعب امام منافس دخل اللقاء دون محفزات بعد الاطمئنان على ضمان بقائه في الرابطة الاولى .ورغم التغييرات العديدة التي عرفتها التشكيلة الاساسية للفريق من اجل اراحة بعض العناصر الاساسية التي خاضت يوم الجمعة الماضي اياب نهائي كاس رابطة الابطال وفازت به امام الوداد البيضاوي المغربي فقد نجح زملاء معز بن شريفية في تحقيق فوز مريح .ورفع شيخ الاندية التونسية رصيده من البطولات الوطنية الى 29 لقبا منذ تاسيسه و 28 منذ الاستقلال .وقد سبق للترجي الرياضي الفوز بلقب البطولة مواسم 1942، 1959، 1960، 1970، 1975، 1976، 1982، 1985، 1988، 1989، 1991، 1993، 1994، 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2006، 2009، 2010، 2011، 2012، 2014، 2017، 2018 ويستكمل الترجي الرياضي رغم احرازه لقب البطولة بمباراتين مؤجلتين ضد النادي الافريقي يوم 9 جوان ثم امام اتحاد بن قردان يوم 12 قبل ان ينهي الجولة الختامية بمواجهة النادي البنزرتي .