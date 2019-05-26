المسجد الحرام: الآلاف يتوافدون في أول ليالي العشر الأواخر من رمضان

Dimanche 26 Mai 2019
الأناضول - مكة - توافد آلاف المصلين والمعتمرين، إلى المسجد الحرام، مساء السبت، تحريًا لليلة القدر.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الآلاف توافدوا إلى المسجد الحرام لأداء صلاة التراويح، في أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، وتحريًا لليلة القدر المباركة.
ولم يذكر المصدر عددًا محددًا، إلا أن الحرم المكي يتسع لنحو مليوني مصلٍ.
وأشارت الوكالة إلى امتلاء أروقة وأدوار وسطوح وساحات المسجد الحرام بالمصلين، حيث وفرت لهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من الخدمات، ومنها ماء زمزم البارد، ومصاحف بعدة لغات وعربات لذوي الحاجات الخاصة وكبار السن.
وجرت العادة على تحري "ليلة القدر" في ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.
وتفيد تقديرات رسمية أن المملكة تستقبل نحو 45 مليونا من الزوار والمعتمرين خلال رمضان.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الآلاف توافدوا إلى المسجد الحرام لأداء صلاة التراويح، في أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، وتحريًا لليلة القدر المباركة.
ولم يذكر المصدر عددًا محددًا، إلا أن الحرم المكي يتسع لنحو مليوني مصلٍ.
وأشارت الوكالة إلى امتلاء أروقة وأدوار وسطوح وساحات المسجد الحرام بالمصلين، حيث وفرت لهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من الخدمات، ومنها ماء زمزم البارد، ومصاحف بعدة لغات وعربات لذوي الحاجات الخاصة وكبار السن.
وجرت العادة على تحري "ليلة القدر" في ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.
وتفيد تقديرات رسمية أن المملكة تستقبل نحو 45 مليونا من الزوار والمعتمرين خلال رمضان.
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Par:MedTunisie ( )
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