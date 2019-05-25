Radio Babnet Tunisie On Air: Mayada - Ana Ba3chaak  

مؤلف كتاب ''صفاقس المدينة البيضاء'' : ''مشروع صفاقس الجديدة تجربة معمارية مدمرة للمدينة التاريخية ولخصوصيتها الحضارية''

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
وات - اعتبر الدكتور رضا القلال، أن مشروع صفاقس الجديدة يعد تجربة معمارية مجحفة ومدمرة لمدينة صفاقس التاريخية ولخصوصيتها الحضارية.

وأضاف خلال مسامرة رمضانية انتظمت مساء الجمعة بقاعة الأفراح والمؤتمرات لبلدية صفاقس وخصصت لتقديم وتوقيع كتابه الجديد "صفاقس المدينة البيضاء" " Sfax la ville Blanche"، أن المهندسين المعماريين الذين شيدوا مشروع صفاقس الجديدة ليس لهم اي انتماء حضاري يوحي باحترام هوية المدينة والحفاظ على خصوصيتها التراثية والحضارية.


وقد اعتمدت الصيغة التأليفية لمنجز "صفاقس، المدينة البيضاء" على ما يعرف في البلاغة اللغوية، "المجاز المرسل" حيث تحدث مؤلفه عن مدينة صفاقس ككل باستعمال الجزء ويمثل الجزء في هذا الكتاب الاسوار التي تحصن المدينة مبرزا المركزية الحضرية التي تتميز بها المدينة العتيقة بصفاقس القائمة على السور المحيط بها من الجوانب الأربعة والجامع الكبير وما يمثله من سلطة دينية وثقافية.
ويتضمن كتاب "صفاقس المدينة البيضاء" في نسخته باللغة العربية 185 صفحة مقسمة على خمسة محاور تعرض خلالها المؤلف اساسا إلى أبرز المعالم الأثرية لمدينة صفاقس ومميزاتها المعمارية والعمرانية وابرز الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها مدينة صفاقس وذلك .
منذ القرن 9 إلى القرن 21 وقد أعرب عدد من المتدخلين في هذا اللقاء الأدبي المدرج ضمن فعاليات الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس، عن اسفهم لعدم احترام مشروع صفاقس الجديدة خصوصية المدينة الحضارية والمعمارية والعمل على طمسها والقطع مع هذا المعلم الحضاري والتاريخي داعين إلى ضرورة التزام المهندسين المعماريين القائمين على مشروع تبرورة القادم بكراس شروط تحترم خصوصية مدينة صفاقس الحضارية والمعمارية.

  
  
     
  
festival-4c3dea272781c67f52fa61f8c67b91f3-2019-05-25 22:09:58






0 de 0 commentaires pour l'article 182941



En continu

السبت 25 ماي 2019 | 20 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:55 19:30 16:07 12:23 05:04 03:15
19°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 17°
0.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
19°-1722°-1622°-1728°-1926°-18
  • Avoirs en devises
    113122,9

  • (24 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33888 DT        1$ =2,99941 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mai)   449,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558819158|182941 241|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires