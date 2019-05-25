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ظريف يعتبر أن قرار ترامب نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط ''تهديدا للسلام الدولي''

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
فرانس 24 - قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر السبت أن قرار الولايات المتحدة تعزيز قوات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يشكل "تهديدا للسلام الدولي".

وقال ظريف للوكالة قبيل عودته من زيارة إلى باكستان إن "تعزيز التواجد الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته".


وفي خضم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وبحسب البنتاغون تنشر الولايات المتحدة حاليا بين ستين وثمانين ألف جندي في المنطقة. كما تحدث البنتاغون عن "تهديدات مستمرة من جانب إيران".

وتابع ظريف في إشارة إلى الإعلان الأمريكي الذي تحدث عن "تهديدات إيرانية"، "أن الأمريكيين صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبرير سياساتهم العدائية وفي إطار إثارة التوتر" في الخليج.

وصرح ترامب من البيت الأبيض "سنرسل عددا قليلا نسبيا من الجنود، غالبيتهم للحماية". وأوضح "سيكون العدد نحو 1500 شخص".

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن نشر هذه القوات والقدرات الإضافية يهدف إلى "تعزيز حماية القوات الأمريكية وأمنها، نظرا إلى التهديدات المستمرة من جانب إيران، بما في ذلك الحرس الثوري ومؤيديه"، متابعا "هذا رد فعل حذر على تهديدات جدية من جانب إيران".

وتشمل القدرات الإضافية التي سيتم نشرها، طائرات استطلاع وسرب من المقاتلات، بالإضافة إلى مهندسين وكتيبة من 600 عنصر مسؤولين عن إدارة أنظمة صاروخية.

فرانس24/ أ ف ب


  
  
     
  
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