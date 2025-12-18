Babnet   Latest update 09:15 Tunis

بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943b648acda52.67732825_hknpqoigemjlf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 09:05 قراءة: 0 د, 55 ث
      
انقذ المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي فريقه الكويت من الخسارة امام السالمية بادراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي اقيمت امس الاربعاء في افتتاح الجولة التاسعة من البطولة الكويتية الممتازة لكرة القدم.
وتقدم السالمية بواسطة مهند المحاميد في الدقيقة 39 لكن الخنيسي أدرك التعادل للكويت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وبهذا التعادل، واصل الكويت صدارته للمسابقة بعد ما رفع رصيده إلى 20 نقطة فيما رفع السالمية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

وفي مباراة اخرى، واصل العربي مطاردة الكويت بعدما حسم الدربي أمام مضيفه القادسية بتغلبه عليه بهدفين لهدف.

وتقدم العربي أولا عن طريق اللاعب كريستوفر جون في الدقيقة 41 ثم أضاف الهدف الثاني عبر اللاعب علي عزيز في الدقيقة 55.
وقلص القادسية الفارق عن طريق عبد العزيز وادي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.
ورفع العربي رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الثاني فيما بقي القادسية في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320430


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:48
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
17°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :