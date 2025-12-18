بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943b648acda52.67732825_hknpqoigemjlf.jpg width=100 align=left border=0>

انقذ المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي فريقه الكويت من الخسارة امام السالمية بادراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي اقيمت امس الاربعاء في افتتاح الجولة التاسعة من البطولة الكويتية الممتازة لكرة القدم.

وتقدم السالمية بواسطة مهند المحاميد في الدقيقة 39 لكن الخنيسي أدرك التعادل للكويت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل، واصل الكويت صدارته للمسابقة بعد ما رفع رصيده إلى 20 نقطة فيما رفع السالمية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.





وفي مباراة اخرى، واصل العربي مطاردة الكويت بعدما حسم الدربي أمام مضيفه القادسية بتغلبه عليه بهدفين لهدف.



وتقدم العربي أولا عن طريق اللاعب كريستوفر جون في الدقيقة 41 ثم أضاف الهدف الثاني عبر اللاعب علي عزيز في الدقيقة 55.

وقلص القادسية الفارق عن طريق عبد العزيز وادي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

ورفع العربي رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الثاني فيما بقي القادسية في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

