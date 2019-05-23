وزارة العدل الأميركية: أسانج قد يسجن لمدة 175 عاما بدلا من 5 أعوام على خلفية التهم الجديدة

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - كشفت وزارة العدل الأميركية يوم الخميس ، بأن مؤسس موقع ويكيليكس ، جوليان أسانج، قد يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 175 عاما بدلا من خمس سنوات، على خلفية التهم الجديدة الموجهة إليه( التجسس).
و قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان :" إذا ثبت انه مذنب ، سيواجه عقوبة قصوى مدتها 10 سنوات لكل تهمة، باستثناء ، التآمر بهدف الوصول إلى وثائق سرية من خلال اختراق جهاز كومبيوتر حكومي، (التهمة التي وجهت إليه في وقت سابق) ، والتي سيجسن بموجبها لمدة خمس سنوات ".
ووجهت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس 17 تهمة إضافية لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، ، تشمل تهمتين بالتآمر مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية تشيلسي مانينغ ونشر أسماء لمصادر سرية.
وسبق أن اتهمت وزارة العدل الأمريكية أسانج في إطار قضية أولية فتحتها في أبريل الماضي إثر طرده من سفارة الإكوادور في لندن، بالتآمر مع تشيلسي مانينغ التي كان اسمها برادلي مانينغ قبل خضوعها لعملية تحول جنسي.
وقالت وزارة العدل وقتذاك إن أسانج تآمر مع مانينغ بهدف الوصول إلى وثائق سرية من خلال اختراق جهاز كومبيوتر حكومي، وإنه نتيجة لهذا الاختراق سرب في العام 2010 عبر "ويكيليكس" مئات الآلاف من التقارير العسكرية المتعلقة بالحملتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان.
ووجهت الولايات المتحدة إلى بريطانيا مذكرة توقيف بحق أسانج في ديسمبر من العام الماضي.
وبعد أن اعتقلته الشرطة البريطانية داخل مقر سفارة الإكوادر بلندن وأخرجته من المبنى بالقوة يوم 11 أبريل الماضي، قضت عليه المحكمة البريطانية بالسجن لمدة 11.5 شهرا متهمة إياه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.
وفي الثاني من مايو الجاري منحت المحكمة البريطانية الولايات المتحدة 65 يوما للتقديم للجانب البريطاني أساسا قانونيا يتيح له تلبية الطلب الأمريكي بتسليم أسانج لواشنطن لمحاكمته هناك.
وبموجب قواعد تسليم المطلوبين دوليا، يتعين على الولايات المتحدة توجيه تهم إضافية ضد أسانج خلال 60 يوما من اعتقاله.
و قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان :" إذا ثبت انه مذنب ، سيواجه عقوبة قصوى مدتها 10 سنوات لكل تهمة، باستثناء ، التآمر بهدف الوصول إلى وثائق سرية من خلال اختراق جهاز كومبيوتر حكومي، (التهمة التي وجهت إليه في وقت سابق) ، والتي سيجسن بموجبها لمدة خمس سنوات ".
ووجهت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس 17 تهمة إضافية لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، ، تشمل تهمتين بالتآمر مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية تشيلسي مانينغ ونشر أسماء لمصادر سرية.
وسبق أن اتهمت وزارة العدل الأمريكية أسانج في إطار قضية أولية فتحتها في أبريل الماضي إثر طرده من سفارة الإكوادور في لندن، بالتآمر مع تشيلسي مانينغ التي كان اسمها برادلي مانينغ قبل خضوعها لعملية تحول جنسي.
وقالت وزارة العدل وقتذاك إن أسانج تآمر مع مانينغ بهدف الوصول إلى وثائق سرية من خلال اختراق جهاز كومبيوتر حكومي، وإنه نتيجة لهذا الاختراق سرب في العام 2010 عبر "ويكيليكس" مئات الآلاف من التقارير العسكرية المتعلقة بالحملتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان.
ووجهت الولايات المتحدة إلى بريطانيا مذكرة توقيف بحق أسانج في ديسمبر من العام الماضي.
وبعد أن اعتقلته الشرطة البريطانية داخل مقر سفارة الإكوادر بلندن وأخرجته من المبنى بالقوة يوم 11 أبريل الماضي، قضت عليه المحكمة البريطانية بالسجن لمدة 11.5 شهرا متهمة إياه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.
وفي الثاني من مايو الجاري منحت المحكمة البريطانية الولايات المتحدة 65 يوما للتقديم للجانب البريطاني أساسا قانونيا يتيح له تلبية الطلب الأمريكي بتسليم أسانج لواشنطن لمحاكمته هناك.
وبموجب قواعد تسليم المطلوبين دوليا، يتعين على الولايات المتحدة توجيه تهم إضافية ضد أسانج خلال 60 يوما من اعتقاله.
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