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إتلاف أطنان من المشمش الرفيع بعد فشل تصدريها إلى ليبيا والجزائر

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لعملية اتلاف اطنان من المشمش الرفيع بعد فشل تصدريها الى لييا والجزائر.
وظهر من خلال الفيديو اقدام عدد من عمال بلدية القيروان وهو يتلفون البضاعة بعد رميها.
وعبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من اتلاف البضاعة عوض التصدق بها للفقراء.


وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث، اليوم الخميس 23 ماي 2019، إتلاف أطنان من المشمش في سوق الجملة بالقيروان.

وأوضح قريش بلغيث في تصريح لاذاعة شمس أن إتلاف الكميات يأتي على خلفية وفرة المنتوج "هناك كميات كبيرة جدا في السوق".

وتابع بلغيث أن من بين أسباب اتلاف المشمش أيضا عدم الإقبال على شراء هذا المنتوج وإغلاق باب التصدير.

كما أشار إلى أن القانون لا يسمح للفلاح بسحب المنتوج من السوق "الفلاح إما يبيع منتوجه أو يقع إتلافه والقانون يمنعه من إخراجه".

ودعا قريش بلغيث المواطنين إلى شراء المشمش من سوق الجملة لأنه أسعاره منخفضة تتراوح بين 400 و500 مي.

هذا وطالب قريش بلغيث وزير التجارة السماح للفلاحين بتصدير منتوجهم إلى ليبيا والجزائر.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 182818

Ryan81  ()  |Jeudi 23 Mai 2019 à 12h 28m |           
هذا هو الكفر بعينه

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 23 Mai 2019 à 12h 22m |           
خبر مؤسف للغاية يؤكد تخلف الفلاحة في تونس وأن الوزير لا يحاول تطوير القطاع فالضيعات التونسية تنتج ذهبا بنكهة متميزة وعند موسم الطفرة كان على وزارة الفلاحة أن توفر للفلاحين الصغار سبل ترويج منتوجهم خارج الحدود أو تحويله لمصبرات بجودة ومواصفات عالية عبر مجمعات تجهزها الدولة لتروج محليا وعالميا .

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 23 Mai 2019 à 12h 20m |           
اي قانون هذا انه قانون المافيا و الراسمالية المتوحشة اما البيع واما الاتلاف اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا احيانا ينتابني شعور بان الله عما قريب سيخسف بنا الارض نظرا لافعالنا المشيتة على المستوى الفردي و الجماعي ….
ربما ستفقدون هذه النعم عما قريب



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