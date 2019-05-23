إتلاف أطنان من المشمش الرفيع بعد فشل تصدريها إلى ليبيا والجزائر

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لعملية اتلاف اطنان من المشمش الرفيع بعد فشل تصدريها الى لييا والجزائر.وظهر من خلال الفيديو اقدام عدد من عمال بلدية القيروان وهو يتلفون البضاعة بعد رميها.وعبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من اتلاف البضاعة عوض التصدق بها للفقراء.وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث، اليوم الخميس 23 ماي 2019، إتلاف أطنان من المشمش في سوق الجملة بالقيروان.وأوضح قريش بلغيث في تصريح لاذاعة شمس أن إتلاف الكميات يأتي على خلفية وفرة المنتوج "هناك كميات كبيرة جدا في السوق".وتابع بلغيث أن من بين أسباب اتلاف المشمش أيضا عدم الإقبال على شراء هذا المنتوج وإغلاق باب التصدير.كما أشار إلى أن القانون لا يسمح للفلاح بسحب المنتوج من السوق "الفلاح إما يبيع منتوجه أو يقع إتلافه والقانون يمنعه من إخراجه".ودعا قريش بلغيث المواطنين إلى شراء المشمش من سوق الجملة لأنه أسعاره منخفضة تتراوح بين 400 و500 مي.هذا وطالب قريش بلغيث وزير التجارة السماح للفلاحين بتصدير منتوجهم إلى ليبيا والجزائر.